GÖKSEL BAŞARAN – HIDIRCAN KAYA

Bursa'nın lokomotifleri olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB'ler), 2025 yılının ilk 9 aylık tüketim verileriyle dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Elektrik tüketimi genel olarak düşüş gösterdi. Bu düşüş, sanayi tesislerinin enerji tasarrufu, otomasyon ve verimli üretim sistemlerine yöneldiğini gösteriyor. Doğalgaz tüketiminde de benzer bir trend izlendi. HOSAB’da %41,2, DOSAB’da %14,61 oranında düşüşler kaydedildi. Bu durum, enerji çeşitliliği, karbon ayak izini azaltma ve yenilenebilir enerji uygulamalarının etkin biçimde kullanıldığını ortaya koyuyor.

Elektrik tüketimleri düştü

Bursa’daki sanayi bölgelerinin ortak özelliği, elektrik tüketiminde önemli bir verimlilik artışı göstermeleridir. 2025’in ilk 9 ayı verileri incelendiğinde, dört OSB’de de toplam elektrik tüketiminin bir önceki yıla göre azaldığı görülüyor. Bu durum, sanayicilerin artan enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda enerji verimliliğini önceliklendirdiğini ortaya koyuyor. Düşüşler, yalnızca verimlilik odaklı yatırımların sonucu değil; aynı zamanda ekonomik zorluklar, küresel piyasadaki dalgalanmalar ve artan üretim maliyetleri ile de bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Sanayiciler, üretim faaliyetlerini sürdürürken maliyetleri kontrol altına almak zorunda kalmış ve bu durum, elektrik tüketim verile

Bursa OSB’de enerji ve su tüketiminde düşüşler oldu

Elektrik Tüketimi (kWh)

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), 2025 yılında enerji yönetimi ve verimlilik uygulamalarında önemli adımlar attı. Verilere göre, bölgedeki toplam elektrik tüketimi 2024 yılına kıyasla 1.120.299.101 kWh’den 965.925.037 kWh’ye geriledi. Gelen veriler ışığında Eylül ayı ise henüz açıklanmadı.

· Mart ayında en belirgin düşüş gerçekleşti (%9,09), bu durum enerji tasarrufu önlemlerinin ve üretim optimizasyonunun etkilerini ortaya koyuyor.

· Ocak ve Şubat aylarında sırasıyla %2,51 ve %3,67 oranında düşüşler kaydedildi. Bu düşüşler, yıl başında enerji kullanımının daha kontrollü tutulduğunu gösteriyor.

· Nisan ayında ise dikkat çeken bir artış (%16,37) görüldü. Bu artış, mevsimsel üretim yoğunluğu veya yeni yatırımların devreye girmesiyle açıklanabilir.

· Buna karşılık Mayıs ve Haziran aylarında tüketim sırasıyla %7,42 ve %8,14 oranında azaldı. Yaz döneminde alınan enerji tasarrufu önlemleri veya üretim planlaması bu düşüşte etkili olmuş olabilir.

· Temmuz ve Ağustos aylarında ise küçük düşüşler (%3,18 ve %1,38) yaşandı. Bu durum, yaz aylarında enerji kullanımının genel olarak dengede tutulduğunu gösteriyor.

Bursa OSB’nin 2025 yılı elektrik tüketim verileri, bölgede enerji verimliliği odaklı üretim anlayışının benimsendiğini ortaya koyuyor. Toplam tüketimdeki düşüş, işletmelerin daha verimli üretim sistemlerine, otomasyon ve enerji tasarrufu uygulamalarına yöneldiğini gösteriyor. Nisan ayında görülen geçici artış ise, üretim yoğunluğu ve mevsimsel etkilerle açıklanabilir; buna rağmen yıl genelindeki tüketim düşüşü, bölgedeki enerji yönetiminde sağlanan etkinliği ve sürdürülebilirlik yaklaşımını vurguluyor. Bursa OSB, 2025 yılında enerji tüketimini azaltarak hem maliyet avantajı sağladı hem de karbon ayak izini düşürme yolunda önemli bir adım attı. Bu tablo, bölgedeki işletmelerin sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği hedeflerini başarıyla hayata geçirdiğini göstermektedir.

Doğalgaz Tüketimi (sm3)

Bursa OSB, 2025 yılında enerji verimliliği ve tasarruf odaklı uygulamalarla doğalgaz tüketimini büyük ölçüde kontrol altında tuttu. Verilere göre, 2024 yılına kıyasla toplam doğalgaz tüketimi %1,11 azalarak 94.099.819 sm³’ten 93.058.469 sm³’e geriledi.

· Mart ayında en belirgin düşüş yaşandı (%12,16). Bu, üretim planlaması ve enerji tasarrufu önlemlerinin etkili olduğu bir döneme işaret ediyor.

· Nisan ayında ise dikkat çeken bir artış (%32,55) gözlemlendi. Bu artış, mevsimsel üretim yoğunluğu veya bazı tesislerdeki ek enerji ihtiyaçlarından kaynaklanmış olabilir.

· Mayıs ayında ciddi bir düşüş (%16,34) yaşandı; bu durum, üretimdeki geçici yavaşlama veya enerji kullanımında alınan önlemlerin bir sonucu olarak yorumlanabilir.

· Ocak, Haziran ve Temmuz aylarında sırasıyla %5,49, %4,70 ve %5,39 oranlarında düşüşler kaydedildi.

· Şubat, Ağustos ve Eylül aylarında ise sınırlı artışlar gözlendi (%8,54; %2,90; %0,47), bu durum üretimdeki dalgalanmalara ve tesislerin enerji kullanım ihtiyaçlarına bağlanabilir.

Bursa OSB’nin 2025 doğalgaz tüketim verileri, bölgede enerji tasarrufu ve verimli üretim sistemlerinin benimsendiğini göstermektedir. Toplam tüketimdeki düşüş, işletmelerin enerji yönetimi, otomasyon ve üretimde verimlilik uygulamalarına önem verdiğini ortaya koyuyor. Nisan ayındaki geçici artış, yılın genel trendiyle kıyaslandığında sınırlı kalmış ve yıl sonunda toplam tüketimin düşmesini engellememiştir. Bu tablo, Bursa OSB’nin enerji maliyetlerini düşürme ve karbon ayak izini azaltma hedeflerine ulaştığını göstermektedir. Bursa OSB, 2025 yılında doğalgaz tüketiminde sağladığı kontrol ve düşüşle, sürdürülebilir enerji yönetimi ve verimli üretim hedeflerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Bölgedeki işletmeler, üretim faaliyetlerini aksatmadan enerji kullanımında etkinliği ve çevresel sorumluluğu artırmayı başarmıştır.

1.Kalite Su Tüketimi (m3)

Bursa OSB, 2025 yılında 1. kalite su tüketiminde kontrollü bir düşüş sergileyerek kaynak yönetiminde etkinliğini sürdürdü. Verilere göre, 2024 yılına kıyasla toplam 1. kalite su tüketimi %1,49 azalarak 2.063.963 m³’ten 2.033.291 m³’e geriledi.

· Nisan ayında %18,34’lük belirgin bir artış görülmüş, bu artış mevsimsel üretim yoğunluğu veya tesislerdeki operasyonel ihtiyaçlardan kaynaklanmış olabilir.

· Ocak, Şubat ve Mart aylarında küçük düşüşler (%1,99; %0,73; %0,11) gözlemlenmiş, bu durum yıl başında su kullanımının kontrollü tutulduğunu göstermektedir.

· Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla %7,31 ve %5,75’lik düşüşler kaydedilmiş, yaz öncesi su tasarrufu önlemleri ve üretim planlamasının etkili olduğu düşünülebilir.

· Temmuz ve Ağustos aylarında hafif düşüşler (%1,93 ve %2,17) yaşanmış, yaz aylarında su kullanımının dengede tutulduğunu gösteriyor.

· Eylül ayında %6,05’lik bir düşüş ile yılın son çeyreğinde su tüketimindeki kontrol sürdürülmüş.

Bursa OSB’nin 2025 1. kalite su tüketim verileri, bölgede su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğini göstermektedir. Toplam tüketimdeki sınırlı düşüş, işletmelerin su tasarrufu uygulamalarına ve üretimde verimliliğe önem verdiğini ortaya koyuyor. Nisan ayında görülen geçici artış, yılın genel trendiyle kıyaslandığında sınırlı kalmış ve yıl sonunda toplam tüketimin dengeli seyretmesini engellememiştir. Bu tablo, Bursa OSB’nin kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevresel sorumluluk hedeflerini desteklediğini göstermektedir. Bursa OSB, 2025 yılında 1. kalite su tüketiminde sağladığı denge ile üretim faaliyetlerini aksatmadan su kullanımında etkinliği artırmayı başarmıştır. Bölgedeki işletmeler, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve çevresel duyarlılık açısından olumlu bir performans sergilemiştir.

2.Kalite Su Tüketimi (m3)

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), 2025 yılında 2. kalite su kullanımında önemli bir düşüş sergileyerek su kaynaklarının etkin yönetimine dikkat çekti. Verilere göre, 2024 yılına kıyasla toplam 2. kalite su tüketimi %16,98 azalarak 6.004.714 m³’ten 4.985.357 m³’e geriledi.

· Mayıs ayında en büyük düşüş gerçekleşti (%28,09). Bu, üretimdeki geçici yavaşlama veya su tasarrufu önlemlerinin etkili olduğunu gösteriyor.

· Şubat ve Mart aylarında sırasıyla %22,13 ve %19,68’lik düşüşler gözlemlendi. Bu durum, yılın ilk çeyreğinde üretim süreçlerinde su kullanımının optimize edildiğini ortaya koyuyor.

· Ocak ve Haziran aylarında %13,89 ve %16,20 oranında düşüşler kaydedildi, bu da yıl başı ve yaz başlangıcında kaynak kullanımındaki kontrollü yaklaşımı yansıtıyor.

· Temmuz ve Ağustos aylarında düşüşler sırasıyla %12,87 ve %7,03 ile daha sınırlı kaldı; yaz aylarında su yönetiminin dengeli sürdürüldüğü görülüyor.

· Eylül ayında %20,97’lik düşüş ile yılın son çeyreğinde de tüketimde tasarruf sağlanmış.

Bursa OSB’nin 2025 2. kalite su tüketim verileri, bölgede proses suyu ve geri kazanılmış suyun daha verimli kullanıldığını göstermektedir. Toplam tüketimdeki düşüş, işletmelerin su tasarrufu uygulamalarına ve üretimde verimliliğe önem verdiğini ortaya koyuyor. Bölgede her ay kaydedilen düşüşler, su kaynaklarının korunmasına ve atık su yönetiminin etkinleştirilmesine katkı sağlamış olup, sürdürülebilir sanayi anlayışının benimsendiğini göstermektedir. Bursa OSB, 2025 yılında 2. kalite su kullanımında sağladığı düşüş ile su kaynaklarını etkin şekilde yönetmeyi ve çevresel sorumluluğu artırmayı başarmıştır. Bu tablo, sanayi tesislerinin verimli su kullanımı ve çevre dostu üretim anlayışını başarılı bir şekilde hayata geçirdiğini göstermektedir.

Genel Özet ve Sonuçlar

Bursa OSB 2025 yılı verileri, enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli kullanımında bölgenin önemli bir mesafe kat ettiğini göstermektedir. Elektrik ve doğalgazda sağlanan düşüşler, enerji verimliliği ve otomasyon uygulamalarının etkisini yansıtırken; 1. ve 2. kalite su tüketiminde sağlanan kontrol ve düşüşler, su kaynaklarının etkin yönetildiğini ve çevresel sorumluluğun ön planda tutulduğunu göstermektedir. Bursa OSB, 2025 yılında hem enerji hem de su yönetiminde verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımı başarıyla hayata geçirmiştir. Bölgedeki işletmeler, üretim faaliyetlerini aksatmadan enerji ve su kullanımında etkinliği artırmış, çevresel sorumluluk ve sürdürülebilir sanayi hedeflerine emin adımlarla ilerlemiştir.

DOSAB’da tüketimler azalıyor

Elektrik Tüketimi (kWh)

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), 2025 yılında enerji verimliliği alanında önemli bir performans sergiledi. Bölgedeki toplam elektrik tüketimi, 2024 yılına kıyasla 767,3 milyon kWh’den 736,3 milyon kWh’ye geriledi. Bu düşüş, DOSAB’daki işletmelerin enerji yönetimi ve verimlilik uygulamalarına odaklandığını ortaya koyuyor.

Buna göre;

· Mart ayında %12,49’luk, Şubat ayında %6,96’lık düşüşler kaydedildi. Bu azalmalar, yılın ilk çeyreğinde üretimde sağlanan verimlilik artışı ve enerji tasarrufu uygulamalarının etkili olduğunu gösteriyor.

· Nisan ayında %15,51’lik bir yükseliş yaşandı. Bu artış, mevsimsel üretim yoğunluğu, yeni yatırımlar veya enerji yoğun süreçlerin devreye girmesiyle açıklanabilir.

· Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki sınırlı düşüşler (%3,36, %4,80 ve %8,05), yaz döneminde enerji kullanımının dengeli tutulduğunu ve tasarruf önlemlerinin etkisini ortaya koyuyor.

DOSAB’da elektrik tüketimindeki toplam düşüş, bölgedeki sanayi tesislerinin daha verimli enerji kullanımına yöneldiğini ve otomasyon sistemleri ile üretim planlamasında iyileştirmeler yaptığını gösteriyor. Nisan ayındaki geçici artış, yılın genel trendini etkilememiş ve yıl sonunda toplam tüketim, verimlilik odaklı bir eğilim ortaya koymuştur. DOSAB, 2025 yılında enerji verimliliğini artırarak karbon ayak izini düşürme ve sürdürülebilir sanayi hedeflerine yaklaşma konusunda önemli bir adım atmıştır. Bölgedeki işletmeler, üretim faaliyetlerini aksatmadan enerji kullanımını optimize ederek hem maliyet tasarrufu sağlamış hem de çevresel sorumluluğu ön planda tutmuştur.

Doğalgaz Tüketimi (sm3)

DOSAB, 2025 yılında enerji yönetimi ve verimlilik alanında dikkat çekici bir performans sergiledi. Bölgedeki toplam doğalgaz tüketimi, 2024 yılına göre %6,52 azalarak 90,7 milyon standart m³’ten 84, 8 milyon standart m³’e geriledi. Bu düşüş, DOSAB’daki işletmelerin enerji tasarrufu ve süreç optimizasyonuna odaklandığını ortaya koyuyor.

· Mart ayında %17,49 ve Mayıs ayında %16,66’lık azalmalar gözlemlendi. Bu düşüşler, yılın ilk ve ikinci çeyreğinde üretim süreçlerindeki verimlilik uygulamaları ve tasarruf önlemlerinin etkisini gösteriyor.

· Nisan (%16,88), Haziran (%7,98), Ağustos (%11,17) ve Eylül (%4,50) aylarında tüketim artışı görüldü. Bu artışlar, mevsimsel üretim yoğunluğu veya enerji ihtiyacındaki dönemsel değişikliklerle açıklanabilir.

· Ocak ayındaki %8,34’lük düşüş, kış aylarında enerji tasarrufu önlemlerinin etkili bir şekilde uygulandığını göstermektedir.

DOSAB’da 2025 doğalgaz tüketimindeki toplam düşüş, sanayi tesislerinin enerji verimliliğini artırmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklandığını ortaya koymaktadır. Mart ve Mayıs aylarındaki sert düşüşler, verimlilik odaklı üretim planlamasının ve enerji tasarrufu uygulamalarının başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini gösteriyor. DOSAB, 2025 yılında doğalgaz tüketimini azaltarak enerji maliyetlerini düşürme, karbon ayak izini azaltma ve sürdürülebilir üretim hedeflerine önemli bir katkı sağlamıştır. Bölgedeki işletmeler, üretim faaliyetlerini aksatmadan enerji kullanımını optimize etmiş, hem verimlilik hem de çevresel sorumluluk açısından örnek bir performans göstermiştir.

Atık Su Tüketimi (m3)

DOSAB, 2025 yılında atık su tüketiminde önemli bir düşüş kaydetti. Bölgedeki toplam atık su miktarı, 2024 yılına göre %9,16 azalarak 10.643.654 m³’ten 9.669.186 m³’e geriledi. Bu azalma, sanayi tesislerinin su yönetimi ve çevresel sorumluluk konularında etkin önlemler aldığını ortaya koymaktadır.

· Mart (%17,85), Mayıs (%15,84) ve Ağustos (%13,73) aylarında yaşanan azalmalar, üretim süreçlerinde atık su yönetimi ve geri kazanım uygulamalarının yoğun biçimde uygulandığını göstermektedir.

· Şubat (%9,88), Temmuz (%9,57), Eylül (%9,81) ve Ocak (%5,98) aylarındaki tüketim azalması, yıl boyunca dengeli bir atık su yönetimi stratejisinin yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

· Nisan ayında %8,10’luk sınırlı bir artış gözlemlendi. Bu durum, üretimdeki geçici artış veya mevsimsel etkilerden kaynaklanmış olabilir.

2025 yılı itibarıyla DOSAB’da atık su tüketimindeki düşüş, bölgedeki işletmelerin çevresel sürdürülebilirliğe ve kaynak tasarrufuna öncelik verdiğini göstermektedir. Üretim faaliyetlerinde verimlilik artırılırken, atık su yönetimi ve geri kazanım uygulamaları sayesinde çevresel yük de azaltılmıştır. DOSAB, 2025 yılında atık su tüketimini azaltarak hem çevresel sorumluluk hem de su kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemli bir başarı elde etmiştir. Bölgedeki sanayi tesisleri, üretim süreçlerini aksatmadan su yönetiminde tasarruf sağlamakta ve sürdürülebilir sanayi hedeflerine katkı sunmaktadır.

Proses Su Tüketimi (m3)

DOSAB, 2025 yılında proses suyu tüketiminde önemli bir verimlilik performansı sergiledi. Bölgedeki toplam 1. kalite su tüketimi, 2024 yılına göre %6,09 azalarak 7.313.830 m³’ten 6.868.507 m³’e geriledi. Bu düşüş, DOSAB’daki işletmelerin su kullanımını daha etkin yönetmeye ve tasarrufu ön planda tutmaya odaklandığını ortaya koyuyor.

· Mart ayında %17,67 ve Mayıs ayında %15,35’lik azalmalar kaydedildi. Bu düşüşler, yılın ilk yarısında üretim süreçlerinde su tasarrufu uygulamalarının etkili olduğunu gösteriyor.

· Ocak (%7,67) ve Nisan (%7,73) aylarında tüketimde artış gözlendi. Bu artışlar, üretim yoğunluğu veya dönemsel ihtiyaç artışlarından kaynaklanmış olabilir.

· Temmuz ve Ağustos aylarında sınırlı düşüşler (%4,11 ve %14,21) gözlendi; özellikle Ağustos ayındaki düşüş, yaz dönemi su kullanımında tasarruf önlemlerinin etkisini yansıtıyor.

DOSAB’da 2025 yılı proses suyu tüketimindeki toplam düşüş, sanayi tesislerinin kaynak kullanımında verimlilik ve tasarrufu ön planda tuttuğunu göstermektedir. Mart ve Mayıs aylarındaki sert düşüşler, işletmelerin su kullanımını optimize etmek için stratejik adımlar attığını ortaya koyuyor. DOSAB, 2025 yılında proses suyu tüketimini azaltarak su kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda önemli bir başarı elde etmiştir. Bölgedeki işletmeler, üretim faaliyetlerini aksatmadan su kullanımını kontrol altına almış ve hem maliyet tasarrufu hem de çevresel sorumluluk açısından örnek bir performans göstermiştir.

Kullanma Suyu Tüketimi (m3)

DOSAB, 2025 yılında kullanma suyu tüketiminde önemli bir tasarruf sergiledi. Bölgedeki toplam 2. kalite su tüketimi, 2024 yılına göre %8,77 azalarak 1.220.638 m³’ten 1.113.643 m³’e geriledi. Bu düşüş, sanayi tesislerinin su kaynaklarını daha etkin kullanma ve verimlilik odaklı su yönetimi stratejilerini hayata geçirdiğini göstermektedir.

· Ocak (%14,78), Ağustos (%12,47) ve Eylül (%11,81) aylarındaki tüketim azalması, yılın başında ve yaz dönemi boyunca su tasarrufu uygulamalarının etkili olduğunu ortaya koyuyor.

· Şubat (%10,72), Mart (%10,17), Haziran (%7,86), Temmuz (%7,04) ve Mayıs (%5,26) aylarındaki düşüşler, su yönetimi stratejilerinin yıl boyunca dengeli bir şekilde uygulandığını gösteriyor.

· Nisan ayında %3,69’luk sınırlı artış gözlendi. Bu artış, üretim yoğunluğu veya mevsimsel ihtiyaçlardan kaynaklanmış olabilir.

DOSAB’da 2025 yılı kullanma suyu tüketimindeki düşüş, işletmelerin su kullanımında verimliliğe ve tasarrufa öncelik verdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle Ocak ve yaz aylarındaki sert düşüşler, su tasarrufu odaklı yönetim uygulamalarının başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini göstermektedir. DOSAB, 2025 yılında kullanma suyu tüketimini azaltarak su kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilir sanayi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmıştır. Bölgedeki işletmeler, üretim faaliyetlerini aksatmadan su kullanımını optimize ederek hem maliyet tasarrufu sağlamış hem de çevresel sorumluluk bilincini güçlendirmiştir.

Genel Özet ve Sonuçlar

DOSAB, 2025 yılı itibarıyla hem enerji hem de su tüketiminde verimliliği artırarak daha sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturmuştur. Elektrik ve doğalgazda sağlanan düşüşler, işletmelerin karbon ayak izini azaltma çabalarını desteklerken; proses ve kullanma suyu tüketiminde sağlanan tasarruf, su kaynaklarının etkin kullanımını göstermektedir. DOSAB, üretim faaliyetlerini aksatmadan enerji ve su kullanımını optimize etmeyi başarmış; hem maliyet tasarrufu hem de çevresel sorumluluk açısından örnek bir performans sergilemiştir. Bu tablo, bölgedeki işletmelerin sürdürülebilir üretim, kaynak verimliliği ve çevresel duyarlılık hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini doğrulamaktadır.

NOSAB’da enerji tüketiminde düşüş, su tüketiminde artış var

Elektrik Tüketimi (kWh)

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 2025 yılında elektrik tüketimi, 2024 yılına göre toplamda %2,45 oranında azalmıştır. 2024 yılında toplam 245.948.965 kWh olan tüketim, 2025 yılında 239.923.502 kWh seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu düşüş, bölgedeki sanayi tesislerinin enerji verimliliği ve tasarruf uygulamalarına yöneldiğini göstermektedir.

Yıl genelindeki eğilimler şu şekilde öne çıkmaktadır:

· Mart ayı en yüksek düşüşü (%13,71) göstererek enerji tasarrufu çalışmalarının veya üretim temposundaki geçici yavaşlamaların etkisini ortaya koymuştur.

· Nisan ayında ise %14,61’lik bir artış görülmüş; bu artış, mevsimsel üretim yoğunluğu veya yeni yatırım/devreye alınan üretim hatlarından kaynaklanmış olabilir.

· Ocak ve Şubat aylarındaki düşüşler sırasıyla %5,38 ve %8,10 oranında olup, yılın başında enerji yönetiminde uygulanan önlemlerin etkili olduğunu göstermektedir.

· Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında sınırlı artışlar (0,27%, 1,65% ve 1,19%) gözlemlenmiş, bu durum üretim faaliyetlerinin normal seviyede sürdüğünü ve enerji kullanımının dengede tutulduğunu işaret etmektedir.

· Ağustos ayında küçük bir azalma (-1,98%) yaşanmış, yaz döneminde enerji verimliliği ve tasarruf uygulamalarının etkisini yansıtmıştır.

Genel tabloya bakıldığında, NOSAB’da elektrik tüketimindeki %2,45’lik düşüş, bölgedeki işletmelerin enerji tasarrufu ve verimli üretim anlayışını benimsediğini göstermektedir. Enerji tüketimindeki dalgalanmalar, özellikle mevsimsel üretim yoğunluğu ve sanayi tesislerinin üretim planlamasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. NOSAB, 2025 yılında enerji verimliliği odaklı bir yaklaşım sergileyerek toplam elektrik tüketiminde düşüş sağlamıştır. Mart ayında yaşanan sert düşüşler ve Nisan ayındaki geçici artış, üretim temposu ve enerji yönetimindeki önlemlerle açıklanabilir. Bu veriler, bölgedeki firmaların sürdürülebilir üretim ve düşük karbon ayak izi hedefleri doğrultusunda enerji kullanımını etkin şekilde yönettiğini ortaya koymaktadır.

Doğalgaz Tüketimi (m3)

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 2025 yılında doğalgaz tüketimi, 2024 yılına göre toplamda %1,41 oranında azalmıştır. 2024 yılında toplam 12.768.796 standart metreküp olan tüketim, 2025 yılında 12.588.417 standart metreküp seviyesine gerilemiştir. Bu düşüş, bölgedeki sanayi tesislerinin enerji verimliliği ve tasarruf odaklı üretim anlayışını benimsediğini göstermektedir.

Yıl genelindeki eğilimler şu şekilde öne çıkmaktadır:

· Mart ayında %14,59’luk belirgin bir düşüş yaşanmıştır. Bu, üretim faaliyetlerindeki geçici yavaşlamalar veya enerji tasarrufu uygulamalarının etkisini göstermektedir.

· Nisan ayında %35,90 oranında önemli bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış, mevsimsel ısınma ihtiyacı, üretim kapasitesindeki artış veya proseslerde doğalgaz kullanımının yoğunlaşmasıyla açıklanabilir.

· Ocak ve Mayıs aylarındaki düşüşler sırasıyla %10,83 ve %8,01 oranında olup, yılın başında ve ilkbahar döneminde enerji kullanımının kontrollü tutulduğunu göstermektedir.

· Şubat ayında %5,46’lık küçük bir artış yaşanmış, üretim faaliyetlerinin yeniden hızlandığını işaret etmektedir.

· Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında tüketimde sınırlı değişiklikler gözlemlenmiş; bu durum, yaz aylarındaki üretim ve enerji kullanımının dengede tutulduğunu ortaya koymaktadır.

NOSAB’da doğalgaz tüketimindeki %1,41’lik düşüş, bölgedeki sanayi tesislerinin enerji tasarrufu ve verimli üretim uygulamalarına önem verdiğini göstermektedir. Yıl içindeki dalgalanmalar, mevsimsel ısınma ihtiyaçları, üretim temposu ve tesislerin enerji yönetimindeki önlemleriyle uyumludur. Bu veriler, NOSAB’ın enerji kullanımında sürdürülebilirliği gözettiğini ve düşük karbon ayak izi hedeflerine doğru ilerlediğini ortaya koymaktadır.

İçme Suyu Tüketimi (m3)

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 2025 yılında içme suyu tüketimi, 2024 yılına göre %5,22 oranında artış göstermiştir. 2024 yılında toplam 637.111 m³ olan tüketim, 2025 yılında 670.399 m³ seviyesine yükselmiştir. Bu artış, sanayi bölgesindeki çalışan sayısındaki artış, üretim kapasitesinin büyümesi ve tesislerin su kullanım ihtiyaçlarının yükselmesi ile ilişkilendirilebilir.

Yıl genelindeki eğilimler şu şekilde öne çıkmaktadır:

· Nisan ayında %27,69’luk önemli bir artış yaşanmıştır. Bu artış, mevsimsel koşullar ve üretimdeki yoğunlaşma ile açıklanabilir.

· Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla %7,89, %10,95 ve %7,47 artış gözlemlenmiş, yaz döneminde ve sonbahar başında su tüketiminin yükseldiği görülmektedir.

· Ocak, Şubat ve Mart aylarında sınırlı düşüşler (-3,13; -2,32; -0,85) yaşanmış, yılın başında su kullanımının kontrollü seviyede tutulduğu anlaşılmaktadır.

· Mayıs ve Haziran aylarında küçük artışlar (%0,60 ve %2,69) gözlemlenmiş, üretim ve tesis faaliyetlerinin normal seyrinde olduğunu göstermektedir.

NOSAB’da içme suyu tüketimindeki %5,22’lik artış, bölgedeki tesislerin çalışan sayısı ve üretim kapasitesine bağlı olarak su kullanımını artırdığını göstermektedir. Mevsimsel değişiklikler ve yaz aylarındaki üretim yoğunluğu, tüketimdeki artışın başlıca sebepleridir. Genel olarak, içme suyu tüketimindeki artışın sınırlı olması, bölgedeki su kaynaklarının etkin ve kontrollü bir şekilde yönetildiğini ve sürdürülebilir kullanımın ön planda tutulduğunu ortaya koymaktadır.

Atık Su Tüketimi (m3)

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 2025 yılında atık su miktarı, 2024 yılına göre %5,96 oranında artış göstermiştir. 2024 yılında toplam 323.166 m³ olan atık su miktarı, 2025 yılında 342.429 m³’e yükselmiştir. Bu artış, bölgedeki üretim faaliyetlerinin genişlemesi ve içme suyu kullanımındaki artış ile doğrudan ilişkilendirilebilir.

· Ocak ayında %13,64’lük belirgin bir artış yaşanmış, bu durum muhtemelen yıl başındaki üretim yoğunluğu veya tesislerdeki su kullanım artışından kaynaklanmıştır.

· Mart ve Mayıs aylarında sırasıyla %9,58 ve %11,64’lük düşüşler gözlemlenmiş, bu düşüşler geçici üretim yavaşlaması veya su kullanımındaki optimizasyon çalışmalarına işaret edebilir.

· Nisan ayında %7,60’lık artış görülmüş, bu da üretimdeki yoğunluk veya mevsimsel etkilerle açıklanabilir.

· Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında artışlar sırasıyla %7,89, %10,95 ve %7,47 olarak kaydedilmiş, yaz aylarında ve sonbahar başında üretim ve su kullanımıyla doğru orantılı olarak atık su miktarının yükseldiği görülmektedir.

· Şubat, Haziran ve diğer bazı aylarda sınırlı düşüşler veya durağanlık gözlemlenmiştir.

NOSAB’da atık su miktarındaki %5,96’lık yıllık artış, bölgedeki üretim faaliyetleriyle paralel bir seyir göstermektedir. İçme suyu kullanımındaki artış ve üretim kapasitesindeki genişlemeler, atık su miktarının yükselmesinin başlıca sebepleridir. Yıl içindeki dalgalanmalar, mevsimsel üretim değişimleri ve tesislerdeki su yönetimi önlemleri ile açıklanabilir. Bu veriler, NOSAB’ın atık su yönetiminde kontrollü bir yaklaşım benimsediğini ve üretim ile çevresel dengeyi birlikte yönetmeye çalıştığını ortaya koymaktadır.

Genel Özet ve Sonuçlar

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), 2025 yılında enerji ve su kaynaklarını daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetme konusunda önemli adımlar atmıştır. Elektrik ve doğalgaz tüketimindeki düşüşler ile içme suyu ve atık su kullanımındaki artış, bölgenin üretim faaliyetleri ve kaynak yönetimi stratejilerini yansıtmaktadır. 2025 yılı verileri, NOSAB’ın üretim faaliyetlerini aksatmadan enerji ve su yönetiminde hem verimliliği hem de çevresel sorumluluğu artırmayı başardığını ortaya koymaktadır. Enerji tüketiminde sağlanan tasarruf ve su kullanımındaki dengeli artış, bölgenin sürdürülebilir sanayi ekosistemi hedefleri doğrultusunda ilerlediğini göstermektedir.

HOSAB’da elektrik tüketimi düşerken atık su tüketimi arttı

Elektrik Tüketimi (kWh)

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (HOSAB) 2025 yılında elektrik tüketiminde gözlenen %6,73’lük düşüş, bölgedeki sanayi işletmelerinin enerji yönetiminde somut bir verimlilik artışı sağladığını gösteriyor. 2024 yılında toplam 143 milyon 149 bin kWh olan elektrik tüketimi, 2025’te 133 milyon 522 bin kWh’ye gerileyerek kayda değer bir tasarruf elde edilmiştir. Bu azalma, üretim hacminde büyük bir daralma olmaksızın enerji kullanımının daha etkin planlandığı ve teknolojik dönüşümün etkisini göstermeye başladığı şeklinde yorumlanabilir.

Aylık veriler incelendiğinde;

· En belirgin düşüşün Mart ayında (-%14,79) gerçekleştiği görülüyor. Bu dönem, ya üretim temposunun geçici olarak yavaşladığı ya da enerji izleme ve optimizasyon sistemlerinin aktif şekilde devreye girdiği bir süreç olarak değerlendirilebilir.

· Mayıs (-%13,19), Temmuz (-%10,30) ve Ağustos (-%9,89) aylarında da benzer şekilde belirgin azalışlar yaşanmış; bu da özellikle yaz aylarında enerji tasarrufu ve verimlilik uygulamalarının etkinliğini göstermiştir. Bu aylar, sanayi bölgelerinde genellikle enerji tüketiminin yüksek olduğu dönemlerdir; dolayısıyla bu düşüşler alınan önlemlerin performansını kanıtlar niteliktedir.

· Nisan ayında %14,06’lık bir artış yaşanmıştır. Bu artış, üretim kapasitesindeki geçici bir yükseliş, yeni hatların devreye alınması veya enerji yoğun üretim süreçlerinin kısa süreli olarak artmasıyla açıklanabilir. Ancak bu geçici artış yıl genelindeki düşüş eğilimini değiştirmemiş; HOSAB yılı, toplamda %6,73’lük bir azalma ile tamamlamıştır.

Veriler genel olarak, bölgedeki işletmelerin enerjiye bakışında yapısal bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor.

• Yüksek verimli makine parkurlarının devreye girmesi,

• Dijital enerji izleme sistemlerinin yaygınlaşması,

• Otomasyon ve akıllı üretim teknolojilerinin kullanımı,

• Ve işletme bazında yürütülen tasarruf politikaları

bu düşüşte belirleyici unsurlar olmuştur.

HOSAB’daki elektrik tüketimindeki azalma, yalnızca enerji maliyetlerinin düşmesine değil, aynı zamanda karbon salımının azalmasına ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. Sanayi bölgeleri arasında rekabet gücünü korurken aynı zamanda çevre dostu üretim modeline geçişin başarıyla sürdürüldüğünü gösteren bu tablo, HOSAB’ın 2025 yılında enerji yönetimi alanında örnek bir performans sergilediğini ortaya koymaktadır.

Doğalgaz Tüketimi (m3)

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (HOSAB) 2025 yılı doğalgaz tüketimi, bir önceki yıla göre artış eğilimi göstermiştir. 2024 yılının ilk 9 ayında toplam 6 milyon 899 bin m³ doğalgaz tüketilirken, 2025’in aynı döneminde bu miktar 7 milyon 269 bin m³’e yükselmiş, böylece toplamda %5,36 oranında bir artış kaydedilmiştir. Bu tablo, bölgedeki enerji yönetiminde doğalgaz kullanımının dengeli bir seyir izlediğini; dönemsel dalgalanmalarla birlikte, üretim süreçlerinde enerji ihtiyacının arttığı dönemlerin de yaşandığını göstermektedir.

Aylık bazda incelendiğinde, 2025 yılında doğalgaz tüketiminin oldukça değişken bir seyir izlediği görülmektedir.

· Ocak ayında tüketim, bir önceki yıla göre %13,41 oranında azalarak 1 milyon 362 bin m³’ten 1 milyon 179 bin m³’e gerilemiştir. Bu düşüş, kış aylarında hava koşullarının ılıman seyretmesi ya da ısınma sistemlerinde yapılan verimlilik iyileştirmeleriyle açıklanabilir.

· Şubat ayında ise tam tersi bir durum yaşanmış, tüketim %14,28 oranında artarak 1 milyon 355 bin m³ seviyesine çıkmıştır. Bu artışın, üretim faaliyetlerindeki yoğunluk veya soğuk hava koşullarının etkisiyle oluştuğu düşünülmektedir.

· Mart ayında tekrar düşüş gözlenmiş, tüketim %10,26 oranında azalarak 1 milyon 50 bin m³’e gerilemiştir. Bu azalma, üretim planlamasındaki geçici yavaşlamayı veya enerji yönetiminde alınan önlemlerin etkisini gösterebilir.

· Nisan ayında doğalgaz tüketimi %69,69 oranında artış göstererek 961 bin m³’e ulaşmıştır. Bu artış, üretim kapasitesindeki dönemsel artış veya ısıl işlem, fırın, kurutma gibi enerji yoğun üretim hatlarının devreye alınmasıyla ilişkilendirilebilir.

· Mayıs ayında ise bu trend tersine dönmüş, tüketim %3,45 oranında azalarak 699 bin m³’e düşmüştür. Haziran ayında yeniden %11,66 oranında artış görülmüştür. Yaz aylarında doğalgaz tüketimi genel olarak daha dengeli seyretmiştir:

· Temmuz ayında tüketim neredeyse sabit kalmış (%0,22 artış), Ağustos ayında ise %8,25 oranında yükselmiştir. Eylül ayında da artış trendi sürmüş, tüketim %8,89 oranında artarak 597 bin m³ seviyesine ulaşmıştır.

Genel tabloya bakıldığında:

· HOSAB’da doğalgaz tüketimi 2025 yılında sınırlı bir artışla dengeli bir seviyede kalmıştır.

· Yüksek verimli kazan sistemleri, ısı geri kazanım üniteleri ve otomatik kontrol sistemleri gibi enerji verimliliği yatırımları sayesinde tüketim artışı sınırlı düzeyde tutulmuştur.

· Artış oranının %5,36’da kalması, bölgedeki sanayi tesislerinin enerji verimliliğine önem verdiğini, ancak üretim hacmindeki artışın bu kazanımı kısmen dengelediğini göstermektedir.

Sonuç olarak, 2025 yılı doğalgaz tüketim verileri HOSAB’ın enerji yönetimi konusunda denge ve optimizasyon odaklı bir yaklaşım benimsediğini ortaya koymaktadır. Bölge, üretim artışını desteklerken doğalgaz kullanımını kontrollü biçimde yönetmiş; bu sayede hem enerji maliyetlerini hem de çevresel etkilerini sınırlı tutmayı başarmıştır.

1.Kalite Su Tüketimi (m3)

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (HOSAB), 2025 yılında 1. kalite su tüketimi bir önceki yıla göre %0,90 oranında azalmıştır. 2024’te toplam 372.236 m³ olan tüketim, 2025’te 368.877 m³ seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu küçük düşüş, bölgedeki sanayi tesislerinin su kullanımında verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yönetim anlayışı benimsediğini ortaya koymaktadır.

Yılın genelinde 1. kalite su tüketimi dengesel bir seyir izlemiştir. Özellikle yılın ilk 4 ayında tüketimde belirgin artışlar görülürken yaz döneminden itibaren azalış eğilimi öne çıkmıştır.

· İlkbahar dönemindeki artışlar, üretim kapasitesinin genişlediği veya su yoğun proseslerin (örneğin temizlik, boyama, soğutma sistemleri gibi) devreye alındığı bir döneme işaret etmektedir.

· Ocak-Nisan arasındaki düzenli artış, sanayide su ihtiyacının artmasına karşın sistemlerin bu talebi sorunsuz şekilde karşıladığını göstermektedir.

· Yaz aylarına gelindiğinde ise tablo tersine dönmüştür. Mayıs ayından itibaren düşüş eğilimi başlamış, özellikle yaz ortasından sonbahara kadar tüketim azalmıştır.

Yılın genelinde 1. kalite su tüketimi belirgin bir artış ya da düşüş göstermeden, dengeli bir yapıya oturmuştur. Bu durum, bölgedeki işletmelerin üretim faaliyetlerini aksatmadan, suyu daha verimli biçimde kullanabildiğini göstermesi açısından önemlidir.

Ayrıca, 2025 yılında 1. kalite su tüketimindeki yatay seyir, 2. kalite (geri kazanılmış) su tüketiminde yaşanan güçlü artışla birlikte değerlendirildiğinde; HOSAB’ın temiz su kaynaklarını koruma ve ikinci kalite su kullanımını artırma yönünde başarılı bir geçiş süreci yaşadığını açıkça ortaya koymaktadır.

2.Kalite Su Tüketimi (m3)

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (HOSAB) 2025 yılında 2. kalite su tüketimi, 2024 yılına göre %46,18 oranında artarak 75.309 m³’ten 110.086 m³’e yükselmiştir. Bu artış, bölgedeki sanayi tesislerinin geri kazanılmış suyu üretim süreçlerinde daha yoğun şekilde kullanmaya başladığını göstermektedir.

Yıl genelinde 2. kalite su tüketimi özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ciddi artışlar sergilemiştir:

En ciddi artış Mayıs ayında gerçekleşti. %606’lık artış, yılın en dikkat çekici ve dramatik yükselişi olarak öne çıkmaktadır. Bu olağanüstü artışın muhtemel nedenleri:

· Üretim kapasitesindeki ani artış veya yeni üretim hatlarının devreye alınması,

· 2. kalite suyun daha fazla tercih edilmesi ile 1. kalite su kullanımının azaltılması,

· Proses ve soğutma sistemlerinde artan su ihtiyacı,

· Geçici olarak 1. kalite su kaynaklarının sınırlı olması ve bu nedenle 2. kalite suya yönelim.

Haziran ve Temmuz aylarında da %59,78 ve %84,03’lük yüksek artışlar gözlemlenmiştir. Ağustos ve Eylül aylarında ise artış devam etmiş, ancak yılın ilk yarısındaki dramatik yükselişler kadar yüksek oranlar gözlenmemiştir.

Genel olarak, 2. kalite su tüketimindeki %46,18’lik yıllık artış, HOSAB’ın su yönetiminde geri kazanımı ve sürdürülebilirliği önceliklendirdiğini göstermektedir. Mayıs ayındaki olağanüstü artış, bölgedeki firmaların üretim taleplerine hızlı yanıt verebildiğini ve geri kazanılmış su kullanımında esneklik sağlayabildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, temiz su kullanımını azaltırken üretim sürekliliğini koruma açısından önemli bir göstergedir.

Genel Özet ve Sonuçlar

HOSAB, 2025 yılında enerji ve su kaynaklarını etkin şekilde yönetme konusunda önemli adımlar atmıştır. Elektrik ve doğalgazda sağlanan verimlilik artışı, işletmelerin enerji tasarrufu ve otomasyon sistemlerine odaklandığını gösterirken,

Su sektöründe hem 1. kalite hem de 2. kalite kullanımda yaşanan dengeli seyir, su kaynaklarının sürdürülebilir biçimde yönetildiğini ortaya koymaktadır. Bu veriler, HOSAB’ın daha düşük karbon ayak izi, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir sanayi ekosistemi hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini göstermektedir. Bölgedeki işletmeler, üretim faaliyetlerini aksatmadan enerji ve su yönetiminde hem verimliliği hem de çevresel sorumluluğu artırmayı başarmıştır.