İMSİFED’in Karacabey programı kapsamında, kentteki müteahhitler, yerel yönetimler ve iş dünyası temsilcileriyle bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret programına, İMSİAD ve İMSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, İMSİAD Başkan Yardımcıları Nurcan Özdemir ve İbrahim Cem Oflaz, İMSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Avşar ve Melih Güngör, Karacabey Müteahhitler Derneği Başkanı Süleyman Garip katıldı. Karacabey ziyaretlerinin ilk durağı Karacabey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz oldu. Görüşmede, ilçenin yatırım potansiyeli, kentsel ihtiyaçları ve ortak akılla yürütülebilecek projeler ele alındı. Kaymakam Yılmaz, “Karacabey’in geleceği için birlikte üretilecek her çalışma bizim için değerlidir” dedi. Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ayrıca, “İlçemizin ihtiyaçlarını doğru planlamak adına sektör temsilcileriyle yapılan bu temasları önemli buluyoruz” ifadelerini kullandı. İMSİFED Başkanı Şeref Demir ise, ziyarette yaptığı değerlendirmede, “Karacabey’e daha güçlü katkı sağlayacak adımların değerlendirilmesi için karşılıklı fikir alışverişine devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Ziyaret sonunda İMSİFED ve İMSİAD YKB. Şeref Demir, Karacabey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’a teşekkür plaketini takdim etti.

“Doğru planlamalar ile ileriye taşınabilir”

Heyetin ikinci durağı Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muammer Üstündağ oldu. Görüşmede, kentin ulaşım, otopark ve kentsel dönüşüm gibi öncelikli sorunları masaya yatırıldı. Başkan Üstündağ, “Karacabey’in sanayi altyapısını güçlendirmek için sektör paydaşlarının desteğine ihtiyaç duyuyoruz” dedi. Ayrıca, “Ortak akılla oluşturulacak çözümler ilçemizin büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. İMSİFED Başkanı Şeref Demir de burada yaptığı açıklamada, “Üretim yapmak lazım; üretim yapan herkese katkı koymak lazım. Ülkemizin katma değere ihtiyacı var. Karacabey’in güçlü üretim kültürü, doğru planlamalarla çok daha ileri taşınabilir. Biz de sektör temsilcileri olarak bu sürece katkı sunmaya hazırız” dedi. Ziyaret sonunda İMSİFED ve İMSİAD YKB. Şeref Demir, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muammer Üstündağ’a teşekkür plaketini takdim etti.