Ziyaret programı, Priştine Büyükelçiliği, Kosova Ekonomi Odası, Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı ve Prizren Belediyesi ziyaretlerini kapsadı. Görüşmelerde Türk yatırımcıların bölgedeki fırsatları değerlendirmesi, Kosovalı gençlerin girişimcilik potansiyelinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasında sürdürülebilir yatırım ortamının inşası ele alındı. RUMELİSİAD Heyeti, T.C. Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türk İş Konseyi temsilcilerinin katıldığı görüşmede, Murat Evke şu ifadeleri kullandı: “Rumelisiad olarak Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sunmak en büyük arzumuzdur. Bu coğrafyada Türk iş insanlarının varlığı sadece ekonomi değil, dostluk açısından da kıymetlidir.” Büyükelçi Angılı ise; Türk yatırımlarının Kosova sanayisine kazandırdığı dinanizmi vurguladı. Ve Evke’nin “Kosova’da Türk modelinin örnek alınmaya başlandığını” belirtti.

Avrupa hedefinde Türk desteği

Rumelisiad Heyeti ziyaretlerine Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi İle devam etti. Ziyaretin ana konusu olarak “Kosova’nın Avrupa entegrasyon süreci ve Türk özel sektörünün bu süreçteki rolü” ele alındı. Görüşmede Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Kosova’nın Avrupa Birliği yolculuğunda Türk yatırımcıların dinamizmini “örnek iş birliği modeli” olarak nitelendirdi. Rumelisiad Başkanı Murat Evke, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Avrupa entegrasyon sürecinde Kosova’nın ekonomik güvenilirliği, üretim ve inovasyon kapasitesiyle mümkün olur. Biz Türk girişimciler olarak bu sürecin doğal paydaşıyız.” Başbakan Yardımcısı Bislimi “Türk yatırımları AB standartlarını yakalama sürecinde altyapı kalitesini yükseltiyor” vurgusuna dikkat çekerken ayrıca, enerji, tekstil ve bilişim gibi alanlarda mevzuat düzenlemelerinin Türk girişimciler için cazip hale getirileceği aktardı.