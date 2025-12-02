Bursa Uludağ Üniversitesi öğrenci topluluklarının davetiyle Otomotiv Mühendisliği Konferans Salonu’nda mühendis adayı öğrencilerle bir araya gelen Akıncı, kariyer gelişiminde “Fark Et – Farkında Ol – Fark Yarat” yaklaşımını ele alarak kendi profesyonel yolculuğundan örnekler paylaştı. Akıncı, yıllardır meslek liselerinde ve üniversitelerde kariyer fuarlarında sunumlar yaptığını ve sunumları izleyen gençlerin ‘Anlattıklarınızı okumak istiyoruz, nereden okuyabiliriz?’ diyerek kendisini kitap yazmaya teşvik ettiğini kaydetti. Kendisi de bir mühendis olan Nazan Akıncı, kitabının kendi yaşam tecrübelerinden doğduğunu belirterek, “Kendi hayatıma her zaman fark ederek, fark yaratarak ve etrafımın farkında olarak devam ettim. Hayatım boyunca karşılaştığım her deneyim bana bir şeyler kattı. Benim için önemli olan ise bu deneyimleri fark etmek, farkında olmak ve sonrasında bu farkındalığı kullanarak hayatımda gerçek bir fark yaratmak oldu” diye konuştu. Eğitim ve iş hayatında kazandığı deneyimleri kayda geçirip, gençlerle paylaşmak için “Kariyer Yolculuğunda 3F Kuralı” kitabını kaleme aldığını ifade eden Akıncı, eserde her yaştan bireyin kariyer ve girişimcilik yolculuğunda faydalanabileceği hap bilgilere yer verdiğini söyledi. Akıncı, söyleşide öğrencilerin soruları üzerine; kariyer şekillendirilirken dikkat edilmesi gereken kritik noktalar, dış etkenlerin oluşturduğu risklerin yönetimi ve iş hayatına başlangıçta önemli olan adımlar konularındaki görüşlerini de paylaştı. Mühendislik öğrencilerinin yanı sıra akademisyenlerin de katılım gösterdiği söyleşinin ardından, Nazan Akıncı, yeni yayımlanan kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti.