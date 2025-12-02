Program kapsamında öğrenciler; Çilek tasarım ekibiyle yapılan görüşmelerde ürün geliştirme yaklaşımı hakkında bilgi aldı, üretim alanında fikir aşamasından seri üretime uzanan sürecin tamamını sahada inceledi ve Tasarım & Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen prototipleme, malzeme geliştirme ve test çalışmalarını yakından tanıdı. Böylece endüstriyel tasarımın yalnızca estetik boyutuyla değil; güvenlik, fonksiyonellik, kalite ve dayanıklılık kriterleriyle birlikte ele alındığı Çilek ürün geliştirme kültürü bütüncül şekilde aktarıldı. Çilek’in tasarım ve Ar-Ge süreçlerinde; çocukların gelişim ihtiyaçlarını merkezine alan ergonomik çözümler, sağlığa zararsız malzeme tercihleri, uluslararası güvenlik standartlarına uygun üretim disiplinleri ve uzun ömürlü kullanım hedefi önceliklendiriliyor. Ziyaret boyunca paylaşılan bu yaklaşım, öğrenciler için tasarımın sektör içindeki çok boyutlu karşılığını somutlaştıran güçlü bir örnek oluşturdu. Çilek, genç tasarımcılarla kurulan bu tür etkileşimleri bilgi ve deneyim paylaşımının ötesinde, tasarım ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyor. Üniversitelerle kurulan iş birliklerinin artırılarak sürdürülmesi ve genç yeteneklerin sektöre daha güçlü hazırlanmasına destek olunması hedefleniyor.