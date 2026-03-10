Bursa’nın ekonomisine yön veren sanayicilerinden oluşan BEST Grubu üyeleri, Kaplanlar Soğutma’nın Teknosab’daki fabrikasında gerçekleştirilen iftar davetinde bir araya geldi. Ertuğrul Kaplan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona ilçe belediye başkanları da katıldı. Samimi bir atmosferde geçen iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, katılımcılar Ramazan ayının manevi ikliminde bir arada olmanın memnuniyetini dile getirdi. Program, yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.