Burpol Yönetim Kurulu Başkanı, PAGÇEV Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı ve BUSİAD Denetleme Kurulu Üyesi İlkay Yıldırım, Orta Doğu’da devam eden savaşın ekonomiye olası etkilerini değerlendirerek, küresel tedarik zincirlerinin, enerji fiyatlarının, sigorta maliyetlerinin ve finansal risk algısının yeniden fiyatlandığı bir sürecin küresel ekonomik kırılganlıkları tetikleyebileceğini söyledi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dünya ticaretine olumsuz etkileri olacağına işaret eden Yıldırım, “Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, küresel ekonominin enerji damarının ciddi biçimde tıkanması demek. Gemilerin beklemesi ve rota değiştirmesi şimdiden piyasaları etkilemeye başladı. Net enerji ithalatçısı olan Türkiye için bu durum; akaryakıtta fiyat güncellemeleri, artan taşımacılık maliyetleri ve zincirleme olarak gıda ile üretim fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor” dedi.

Petrol fiyatları ve enflasyon sarmalı

Yıldırım, Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yılı için öngörülen 65 dolarlık varil fiyatı varsayımının, çatışmalar nedeniyle 100 dolar seviyelerine çıkma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bu yükselişin Türkiye ekonomisindeki olası yansımalarına dikkat çeken Yıldırım, bu sürecin cari açık ve enflasyon hedefinde yukarı yönlü sapmalara neden olabileceğini kaydetti. Yıldırım, savaşın uzaması halinde ise, büyümenin ivme kaybettiği ancak enflasyonun yüksek seyrettiği stagflasyonist bir baskının tetiklenebileceğini, Avrupa ekonomilerinin bir petrol şokuyla resesyona girmesinin ise en büyük pazarımız olan AB’ye ihracatımızı zayıflatabileceğini dile getirdi. Küresel risklerin artmasıyla gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı yaşanabileceğini ifade eden İlkay Yıldırım, Türkiye’nin bu süreçte Merkez Bankası rezervlerinin yüksekliği sayesinde önemli bir avantaja sahip olduğunu belirtti. Yıldırım, “Ülkemizde finansal istikrarı koruma yönünde adımları atılıyor. Üretim ve ihracat gücünü koruyacak ekonomik politikalar uygulanmalı” diye konuştu.