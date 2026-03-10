Fiber lazer teknolojilerinde dünyanın en gelişmiş çözümlerini Türkiye sanayisine sunan Lothbrog Makine, hayata geçirdiği ‘Eskiyi Getir, Yeniyi Götür’ kampanyasıyla sanayicilere üretim süreçlerini modernize etme fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, mevcut Gweike marka makinelerini yenilemek isteyen firmalar, daha erişilebilir ve hızlı bir dönüşüm imkanına kavuşuyor. Bu sayede üretim hatları güncel teknolojilerle donatılarak verimlilik artırılırken, teknolojik dönüşüm süreçleri sorunsuz şekilde tamamlanabiliyor. Kuruluşundan bu yana ülke genelinde 1500’ün üzerinde makine sattıklarını ve bu makinaları kullanan işletmelerin kapasite artışı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ‘Eskiyi Getir, Yeniyi Götür’ kampanyasını başlattıklarını söyleyen Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, kampanyayı sanayicilere sunulan bir fırsat olarak tanımladı. Akıncıoğlu, “Yatırım kararlarının temkinle alındığı bu dönemde, sanayicilerimizin eski makinelerini yenileriyle değiştirmelerine destek oluyoruz. Amacımız yalnızca ticari bir adım atmak değil, Türkiye sanayisinin küresel rekabet gücünü artıracak teknolojilere daha kolay erişimini sağlamak” dedi.

“TÜRKİYE PAZARINDA GÜVENİLİR TEKNOLOJİ PARTNERİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Lütfi Akıncıoğlu, kampanyanın sanayicilerin üretimde kalite, hız ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkı sağladığını vurgularken, “Orta ve uzun vadede, sunduğumuz yenilikçi çözümler, güçlü teknik altyapımız ve satış sonrası hizmetlerimizle Türkiye pazarında güvenilir ve sürdürülebilir bir teknoloji partneri olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.