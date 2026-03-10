Bursa’nın inşaat ve endüstriyel kimyasalları alanında global markası Bars Kimya, yeni ürünü olan Bars Likit Granit ile iç mekan zeminlerine sağlamlık, estetik ve hijyen katıyor. BARS KİMYA YKB Hüseyin Kul, reçine esaslı, kaydırmaz yapıda olan yeni ürünleri Bars Likit Granit’in, sağlam ve derz oluşturmayan, tek parça halinde bir zemin kaplaması oluşturduğunu söyledi. Ürünün kırçıllı yapısı sayesinde zeminlere granit havası kattığını anlatan Hüseyin Kul, daha önce Bursa’da ve Türkiye genelinde hiç üretilmemiş birçok ürünle birlikte Bars Likit Granit ile de sektöre yenilik kattıklarını belirtti. Bars Kimya tesislerinde üretilen ürünün kısa süre zarfında büyük bir ilgi gördüğünü aktaran Hüseyin Kul, “Özellikle eski zeminlerin üzerine hızlıca dökerek yepyeni bir zemin elde etmek için çok pratik bir ürün. Ürünümüzle eski seramikler, mermer ya da beton zeminler yaşam alanlarında bir şantiye ortamı oluşturmadan, kırma dökme işlemi yapmadan, moloz çıkarmadan ve çok fazla ustalık gerektirmeden hızlıca yenilenebiliyor. Aynı zamanda yeni projelerin zemin kaplamaları için de çok pratik ve dekoratif bir ürün” dedi.

Bars Likit Granit’in mağazalar, showroomlar, ofisler, evler, laboratuarlar, okullar ve işyerleri gibi bir çok farklı yapıda kullanılabildiğine değinen Hüseyin Kul, şunları söyledi:

“Ürünümüz beton, metal, ahşap gibi SAĞLAM tüm yüzeylerde kullanılabiliyor. Özellikle banyo, wc ve mutfak gibi ıslak alanlardaki seramik, mermer, mozaik gibi zeminlerdeki eski kaplamaları hızlıca yenilemek amaçlı parlak, dekoratif, aşınmaz, derzsiz zemin kaplaması oluşturmak için uygulanabiliyor. Ürünümüz, hızlıca kuruyan yapısıyla 12 saat içerisine kullanım imkanı sunuyor. Darbelere ve suya dayanıklı yapısıyla alt katlara su geçirmez, ıslak zeminlerde kaydırma yapmaz. Leke tutmayan, temizlik kimyasallarına dayanıklı ve antibakteriyel yapısı ile iç mekanlara hijyen getiren ürünümüz, yerden ısıtma sistemleri üzerinde de kullanılabiliyor.”