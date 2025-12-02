Türkiye’nin metal işleme, panel bükme, doğrultma ve otomasyon çözümlerinde önde gelen firmalarından Erler Grup, bu yıl Meexx Fuarı’na güçlü bir kadro ve geniş ürün gamıyla katılmaya hazırlanıyor. Yenilikçi üretim vizyonu, mühendislik yaklaşımı ve yüksek kalite standartlarıyla sektörde fark yaratan Erler Grup, fuarda hem yeni teknolojilerini tanıtacak hem de üretim süreçlerini dönüştüren çözümlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Erler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, Meexx Fuarı’nın şirket açısından stratejik bir buluşma noktası olduğunu belirterek, “Üretim teknolojilerinin geleceğini şekillendiren çözümler geliştiriyoruz. Bu yıl fuara yalnızca ürünlerimizi sergilemek için değil; sektörün ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, iş birliklerini güçlendirmek ve yeni teknolojilerimizi kullanıcılarla buluşturmak için katılıyoruz. Erler Grup olarak ülkemizin üretim gücüne değer katmayı sürdürüyoruz” dedi.

Üretim hatlarına değer katan entegre çözümler

Erler Grup’un fuarda sergileyeceği çözümler; metal sac işleme operasyonlarının en kritik basamakları için geliştirilmiş, yüksek hassasiyet ve verimlilik sağlayan yeni nesil teknolojilerden oluşuyor. Doğrultma ve yüzey iyileştirme alanındaki gelişmiş altyapı, işletmelerin üretim öncesi hazırlık süreçlerini optimize ederken; panel bükme ve caka teknolojileri, karmaşık formların bile tekrarlanabilir kalitede üretilmesine imkân tanıyor.

Şirketin otomasyon uyumlu sistemleri ve robotik destekli üretim hattı çözümleri, modern fabrikaların ihtiyaç duyduğu hız, esneklik ve sürdürülebilirlik kriterlerini karşılıyor. Endüstri 4.0 uyumlu kontrol altyapısı sayesinde makineler, üretim verilerini işleyerek daha stabil, daha çevik ve daha efektif bir çalışma ortamı sunuyor.

Geniş ürün yelpazesi, çok sektörlü kullanım alanı

Erler Grup’un geliştirdiği teknolojiler, üretim dünyasının birçok farklı alanında güvenle kullanılan, geniş bir uygulama yelpazesine sahip çözümler sunuyor. Yüksek mühendislik gerektiren pek çok üretim sürecine entegre edilebilen bu sistemler, işletmelere hem esneklik hem de sürdürülebilir verimlilik kazandırıyor. Bu çok yönlü kullanım kapasitesi, Erler Grup’un farklı ihtiyaçlara hızlıca uyum sağlayabilen çözüm odaklı yaklaşımını ve güçlü teknik altyapısını bir kez daha ortaya koyuyor. Orhan Er, bu çeşitliliğin Erler Grup’un en büyük avantajlarından biri olduğunu belirterek, “Sektörün her noktasına temas eden çözümler üretmek, bilgi birikimimizi sürekli besliyor. Her müşteri deneyimi yeni bir öğrenme fırsatı yaratıyor. Bu sayede ürünlerimizi geliştiriyor, teknolojimizi daha ileriye taşıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

Güçlü mühendislik, güçlü vizyon

Erler Grup’un fuardaki en büyük iddiası, yalnızca makine performansı değil; aynı zamanda uzun vadeli iş ortaklığı anlayışı. Şirket, Ar-Ge faaliyetleri, satış sonrası destek süreçleri, modern üretim tesisleri ve mühendislik yaklaşımıyla sektörün güven duyduğu markalar arasında konumlanıyor.