Türkiye’nin önde gelen raf ve depo sistemleri üreticilerinden Gökçelik, 19-22 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Hırdavat Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırladı. 2. Salonda konumlanan geniş ve modern standında hem geleneksel ürün gamını sergileyen hem de dijital dönüşümün en önemli adımı olan Rafiste.com’u tanıtan Gökçelik, fuarın en çok konuşulan markalarından biri oldu. Fuar boyunca Gökçelik standı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen bayiler, depo ve raf projesi sahipleri, inşaat firmaları, lojistik şirketleri ve bireysel kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Özellikle ağır yük raf sistemleri, market rafları, depo otomasyon ekipmanları ve çelik konstrüksiyon çözümleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen profesyoneller standı doldurdu.

Rafiste.com profesyonellerden tam not aldı

Gökçelik’in 2025 yılında hayata geçirdiği online satış platformu Rafiste.com, fuarda yeni ürün çeşitlerini tanıttı. Ziyaretçiler, standdaki büyük ekranlar ve demo cihazlar üzerinden Rafiste.com’un kullanıcı dostu arayüzünü, 7/24 erişim imkanını, anlık stok takibi özelliğini, hızlı kargo ağını ve rekabetçi fiyat avantajlarını bizzat deneyimledi. Rafiste.com; hafif hizmetten ağır yüke, market raflarından arşiv sistemlerine kadar 5.000’den fazla ürünü aynı çatı altında topluyor. Platform, hem KOBİ’lere hem de büyük ölçekli firmalara proje bazlı özel teklif sunma imkânıyla da dikkat çekiyor. Gökçelik Yönetim Kurulu Üyesi H. Burak ARAS fuarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “50 yıldır üretimde mükemmeliyet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bugün ise bu birikimi dijital dünyaya taşıyoruz. Rafiste.com, müşterilerimize zamandan ve maliyetten tasarruf sağlarken, bize de çok daha geniş coğrafyalara ulaşma imkânı veriyor. İstanbul Hırdavat Fuarı’nda aldığımız geri dönüşler, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtladı.”

Rekor katılım sağlanan fuar

Bu yıl 400’ün üzerinde firmanın katıldığı ve 30 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Hırdavat Fuarı, uluslararası boyutuyla da öne çıktı. Rusya, Çin, Hollanda, İran, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinden gelen heyetler, Türk üreticilerle yeni iş bağlantıları kurdu. Gökçelik, fuarda hem mevcut iş ortaklarıyla bağlarını güçlendirdi hem de yeni bayilik ve distribütörlük anlaşmalarına imza attı. Gökçelik yetkilileri sektöre yön vermeye ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceklerini belirttiler.