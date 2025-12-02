Zorlu Enerji, Türkiye enerji sektörünün ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil (SLB) ihracı olan 1,1 milyar dolarlık Eurobond işlemiyle Global Banking & Markets Awards 2025’te “Yılın Kurumsal Tahvil İhracı” ve “Yılın İşlemi Türkiye” ödüllerine layık görüldü. Türkiye enerji sektörünün öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini ulusal ve uluslararası arenada aldığı ödüllerle güçlendirmeye devam ediyor. Zorlu Enerji, toplam büyüklüğü 2024 Ekim ayında yaptığı 800 milyon ile başlayarak 1,1 milyar dolara ulaşan tahvil ihracıyla Global Banking & Markets Awards CEE, Central Asia & Türkiye 2025’te iki prestijli kategoride ödül kazandı. Bu işlem, aynı zamanda Türkiye enerji sektöründe gerçekleştirilen ilk Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil (SLB) ihracı olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı: 1,1 milyar dolar

Zorlu Enerji’nin Ekim 2024’te başarıyla gerçekleştirdiği 800 milyon dolarlık Eurobond ihracı, küresel yatırımcıların yoğun ilgisiyle önce 200 milyon dolar, ardından 2025 yılında 100 milyon dolar artırılarak toplam 1,1 milyar ABD doları büyüklüğe ulaştı. Böylece ihraç, Türkiye’den çıkan en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak rekor kırdı. 5,5 yıl vadeli işlem, şirketin refinansman ihtiyacı ve stratejik yatırım planları çerçevesinde önemli bir finansal güçlenme sağladı. Tahvil ihracının gerçekleştirilmesine liderlik eden Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener; sermaye piyasalarının gelişimini destekleyen kadın lider olarak özel ödül aldığı törende, tahvil süreci ve ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Global Banking & Markets’tan aldığımız bu iki prestijli ödül, Zorlu Enerji’nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini uluslararası ölçekte tescillemiş oldu. 1,1 milyar dolara ulaşan bu ihraç, aynı zamanda ülkemizin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı. İşlem, finansal esnekliğimizi artıran ve geleceğe yönelik stratejik adımlarımızı destekleyen önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Ayrıca; finansal piyasaların gelişimini destekleyen öncü kadın lider kategorisinde de ödüle layık görülmek memnuniyet verici. Bu ödülü enerji sektöründe fırsat eşitliğini ve cinsiyet eşitliğini destekleyen bakış açımızın bir yansıması olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.