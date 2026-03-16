Hammadde tedarikinden dağıtıma kadar entegre bir yapı kurarak, üretimin %65’ini kendi hammaddeleriyle sağlayan Referans Holding, bu yaklaşımıyla tedarik zincirinde kalite ve izlenebilirlik açısından önemli avantaj yaratıyor. Üretim tesislerinde hijyenik dizayn prensiplerine uygun ekipman kullanımı, modern su şartlandırma sistemleri ve robotik üretim teknolojileri ile kalite standartlarını en üst seviyeye taşıyan şirket, sürdürülebilirlik boyutunda da somut adımlar atmaya devam ediyor. Referans Holding, fabrika çatısına kurulan güneş panel sistemiyle yılda yaklaşık 340.000 kWh elektrik üretimini hedeflerken çevreye duyarlı lojistik yönetimi ve dijital süreçlerle kağıt israfının önlenmesi gibi uygulamalara da yer vermeyi sürdürüyor.

Tarladan sofraya kadar güvenilir hizmet

Yerel üreticilerle iş birliği içinde olan Referans Holding, organik, topraklı/topraksız tarım projeleri yürütürken; lojistikten çiftliğe kadar “tarladan sofraya” bütünsel bir model benimsemiş durumda. Bu entegre yaklaşım sayesinde Referans Holding, gıda güvenliği, hijyen standardı ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında sektörde güçlü bir referans konumuna geliyor. Şirket, gıda güvenliği, hijyen ve sürdürülebilirlik kavramlarına her zaman önem veriyor.