TÜGİAD Bursa Şubesi, iş dünyasının güncel dönüşüm süreçlerini gündeme taşıdığı “Geleneksel Öğle Yemeği Buluşmalarına” devam ediyor. DOSAB Sosyal Tesisleri’nde AIFTeam’in gerçekleştirdiği sunum, dijital dönüşümün işletmelere kazandırdığı mali, zamansal ve kurumsal faydaları kapsamlı şekilde ortaya koydu. Sunumda dijitalleşmenin rekabet gücünü artıran, süreçleri hızlandıran ve şirketlere prestij kazandıran yönleri örneklerle aktarıldı. Bursa iş dünyasının temsilcileri, modern iş yapış biçimlerinin işletmeler için zorunlu hale geldiğine dair önemli değerlendirmeler dinledi.

Başkan Baykal, dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı

Etkinlikte konuşan TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal, “Öğle yemeği buluşmalarımızı, üyelerimizin güncel iş trendleriyle tanıştığı ve yeni bakış açıları edindiği bir platform olarak görüyoruz. AIFTeam’in gerçekleştirdiği dijital dönüşüm sunumu, geleceğin rekabet ortamında ayakta kalmak isteyen her işletmenin teknoloji odaklı bir strateji geliştirmesi gerektiğini net biçimde ortaya koydu. Dijitalleşmenin işletmelere para, zaman ve prestij kazandırdığı gerçeği artık tartışmasız. Bu nedenle üyelerimizin bu dönüşüme hazır olmasını son derece önemsiyoruz. Katılım sağlayan tüm üyelerimize ve değerli içerikleri için AIFTeam’e teşekkür ediyorum.” dedi. Etkinlik, hem bilgi paylaşımı hem de üyeler arası iletişimin güçlendiği verimli bir iş buluşması olarak tamamlandı.