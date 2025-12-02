Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul’un söyleşisi öğrencilerden yoğun gördü. Uzm. Dr. Ahmet Özkul söyleşisine kitabın tanıtımıyla başladı. Bir işin ehli olma gerekliliğini vurgulayan Uzm. Dr. Özkul, “Kitabı yazma amacım; bu ülkede sıradan bir Anadolu esnafının çocuğunun bile iyi eğitim veren kıymetli okullar sayesinde, hem iyi bir meslek hem de iyi bir ticari hayata sahip olabileceğini göstermekti. Yeni yetişen gençlere bu sayede özgüven aşılayabileceğimi düşünüyorum” dedi. Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, “Bir girişimcinin öne çıkan özellikleri; yaptığı iş konusunda sabırlı, kendine güvenen, ısrarcı ve çalışkan olmasıdır” dedi. Yaşamının herkes için örnek teşkil edebileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Özkul, sosyalleşmenin önemini birden fazla kez vurguladı. Bursa Teknik Üniversitesi’nin çok sayıda başarılı iş insanı ve akademisyeni davet ederek gerçekleştirdiği ‘BTÜ Konuşmaları İlham Veren Konuklar’ın 5. sezonunda konuşan Uzm. Dr. Özkul, “Girişimci, risk alarak yenilik veya geliştirme yapan kişidir. Diğer bir deyişle fırsatları gözleyen kişiye girişimci denir. Burada ben Tıp Fakültesinde öğrenci olduğum süreçte de sağlık sektöründe bir hastane açmayı düşünüyordum. Bu sanırım biraz da benim esnaf bir babanın oğlu olmamla alakalı. Ticari düşünerek ve çok çalışarak başarılı olabilirsiniz,” dedi. Etkinliğin sonunda Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul’a plaket takdiminde bulundu.