35 yıl önce başlayan BEKAMAK–KNUTH iş birliği, yıllar içinde yalnızca bir tedarikçi-distribütör ilişkisi olmaktan çıkarak, karşılıklı güvene ve ortak hedeflere dayanan güçlü bir iş ortaklığına dönüştü. KNUTH, küresel pazarda geniş ürün gamı ve mühendislik çözümleriyle tanınırken, BEKAMAK da yüksek kalite standartlarına sahip şerit testereleriyle sektörde kendine sağlam bir yer edindi. Bu iki markanın güç birliği, hem Türkiye hem de Avrupa’da üretim ve satış ağlarının gelişmesine önemli katkılar sağladı. KNUTH, sosyal medya paylaşımında, firmanın BEKAMAK’a duyduğu güven ve saygıya dikkat çekti: “Şerit testerelerinizin olağanüstü kalitesi ve son 35 yılda her zaman profesyonel ve işbirliğine dayalı ortaklığınız için size ve tüm BEKAMAK ekibine teşekkür ederiz. Bu başarılı yolu birlikte sürdürmek ve geleceği sizinle birlikte şekillendirmek için sabırsızlanıyoruz.”

“Geleceğe aynı güven ve başarıyla yürüyoruz”

BEKAMAK ise yaptığı açıklamada uzun yıllara dayanan bu dostluğun yalnızca bir ticari ilişki değil, aynı zamanda iki firma kültürünün kesişim noktası olduğunu vurguladı: “KNUTH firmasıyla partnerliğimizin 35. yılı vesilesiyle, Knuth’un sahibi Karsten Knuth’a, bu uzun soluklu ve değerli iş birliğimizin anısına plaketimizi takdim ettik. Gelecekte de aynı güven, saygı ve başarıyla büyümeye devam edeceğimize inanıyoruz.”