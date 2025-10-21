Ahşap işleme sektörünün en önemli buluşma adreslerinden biri olan WoodTech 2025, bu yıl da yoğun katılım ve canlı etkileşimlerle gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı birçok firmanın yer aldığı fuarda, sektörün nabzı tutuldu.

WoodTech fuarına katılan firmalar arasında öne çıkan isimlerden biri de Nümerik Mühendislik&Oemak oldu. Firma, işleme merkezi, nesting hattı, freze ve torna makineleri ile dikkat çekerken ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Nümerik Mühendislik&Oemak, fuar deneyimlerini ve gelecek vizyonlarını aktardı.

Fuarda sergilenen makinelerin yalnızca ürün değil, aynı zamanda üretimde fark yaratacak çözümler olduğunun altını çizen Nümerik Mühendislik&Oemak Kurucu Ortağı Mesut Barut, “WoodTech 2025’te işleme merkezi, nesting hattı, freze ve torna makinelerimizi tanıttık. Bu makineler, kullanıcı dostu özellikleriyle üreticilerin verimliliğini artırmayı hedefliyor. Amacımız, yüksek teknolojiyi ulaşılabilir kılmak ve verimliliği herkes için mümkün hale getirmek. Ürünlerimizde sadece makine değil, güven, sürdürülebilirlik ve çözüm ortaklığı da sunuyoruz. WoodTech, bizim için sektörle birebir temas kurabildiğimiz, geri bildirim alabildiğimiz çok kıymetli bir platform. Burada yalnızca kendimizi tanıtmakla kalmıyoruz; aynı zamanda üreticilerin gerçek ihtiyaçlarını doğrudan duyabiliyoruz. Bu da bizi sürekli yenilik yapmaya teşvik ediyor. Ayrıca rakipleri görmek, sektörün yönünü daha iyi analiz etmek ve kendi çizgimizi ileriye taşımak açısından da son derece değerli bir deneyim yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Beklediğimizden daha yüksek bir ilgiyle karşılaştık”

Bu yıl fuardan beklentilerinin üzerinde bir ilgi gördüklerini söyleyen Nümerik Mühendislik&Oemak Kurucu Ortağı İbrahim Altıparmak, “Açık konuşmak gerekirse, fuar bizim için beklediğimizden daha yüksek bir ilgiyle geçti. Hem satış anlamında hem de kurulan bağlantılar açısından çok verimli oldu. Ziyaretçilerin ilgisi, sunduğumuz fiyat-performans dengesine ne kadar ihtiyaç olduğunu açıkça gösterdi. Fuardan sonraki süreçte aldığımız siparişler ve yeni iş bağlantıları, hedeflerimizi yakaladığımızı net biçimde ortaya koyuyor” dedi.

“WoodTech bizim için bir sahne”

İbrahim Altıparmak, fuar deneyimlerinin yalnızca ticari başarı ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda kurumsal vizyonlarını ortaya koymak için de bir fırsat olduğunu dile getirdi. Altıparmak, “WoodTech bizim için yalnızca bir etkinlik değil; aynı zamanda vizyonumuzu ortaya koyduğumuz bir sahne. Standımızı ziyaret ederek bize değer katan tüm ziyaretçilere de minnettarız. Önümüzdeki yıl da yeni makineler ve teknolojilerle burada olacağız” açıklamasında bulundu.