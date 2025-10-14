Periodontoloji Uzmanı Dt. Nihal Salı, yaptığı açıklamada, "Diş eti hastalıkları sadece ağız içinde kalmaz, kimi zaman dişleri çevreleyen çene kemiğine kadar ilerleyebilir ve kemik erimesine yol açabilir. Bu durum, zamanla diş kayıplarına kadar gidebilen ciddi bir tablo oluşturur" dedi. Ağız sağlığının yalnızca estetik ya da ağız içi konforla sınırlı olmadığını ifade eden Özel Eyrice ADSM Periodontoloji Uzmanı Dt. Nihal Salı, "Diş ve diş eti hastalıkları, kalp, böbrek, diyabet gibi pek çok sistemik rahatsızlıkla da bağlantılı olabilir. Yani ağız sağlığının bozulması, vücuttaki diğer organları da etkileyebilir" diyerek, düzenli diş hekimi kontrollerinin ve ağız hijyeninin önemine dikkat çekti. Periodontoloji Uzmanı Dt. Nihal Salı, bireylerin günde en az iki kez dişlerini fırçalamaları, diş ipi kullanmaları ve yılda en az iki kez diş hekimi kontrolünden geçmeleri gerektiğini hatırlatarak, erken teşhisin hem sağlık hem de maliyet açısından büyük avantaj sağladığını sözlerine ekledi.