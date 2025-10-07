Sanat, bilim ve oyun atölyeleriyle renklenen festival, çocuklara öğrenirken keyif alabilecekleri bir ortam sundu. Sabah ‘Ömür Abla ile Sahne Senin’ gösterisiyle başlayan program, ardından yapılan ‘Bubble Show’ ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği ‘Emoji Korteji’ ile devam etti. Günün en coşkulu anlarından biri ise Ezo Sunal’ın sahne aldığı ‘Lalala Konseri’ oldu. Ardından Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, çocuklarla buluşarak onların merak ettiği soruları yanıtladı. Kral Şakir karakterlerinin maskotlarıyla sahne aldığı dans gösterisi ise minik izleyicilerden büyük alkış topladı. Festival kapsamında ayrıca Karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun kitaplarını imzaladığı bölümde öğrenciler hayranlıkla uzun kuyruklar oluşturdu. Günün sonunda ‘Çizgi Kukla Tiyatrosu; Bremen Mızıkacıları, Yeni Dünya Bandosu’ adlı oyun sahnelenerek çocukların hayal dünyasına farklı bir kapı aralandı. Yüz boyama etkinlikleriyle neşeli bir görünüme kavuşan çocuklar, gün boyunca atölyelerde ve etkinliklerde hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi.