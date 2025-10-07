trex Dijital’in yeni yaklaşımı, üretim süreçlerini yalnızca izleyen değil, siparişten sevkiyata kadar tüm aşamaları kapsayan ve farklı sistemlerle entegre çalışabilen bir yapıya dayanıyor. Platform, ERP sistemlerinden sahadaki sensörlere kadar çok sayıda veriyi tek merkezde buluşturarak işletmelere bütünsel görünürlük ve kontrol imkânı veriyor.

trex Dijital Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “üretimde dijital dönüşüm artık yalnızca teknolojiyi takip etmek değil, kendi üretim ekosistemini akıllı, esnek ve sürdürülebilir şekilde tasarlayabilmek anlamına geliyor. trex MOP ile işletmelerin sadece bugünkü ihtiyaçlarına değil, yarının üretim dinamiklerine de cevap veriyoruz. Amacımız, fabrikalara kendi kurallarıyla işleyebilecekleri, veriye dayalı ve rekabet avantajı sağlayan bir üretim modeli sunmak” dedi.

trex MOP, işletmelerin üretim süreçlerini gerçek zamanlı olarak takip etmelerine, operasyonel kararları hızla almalarına ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanıyor. Böylece fabrikalar hem yerel hem de uluslararası pazarlarda daha esnek, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşuyor.