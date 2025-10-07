Fuarda yoğun ilgi gören ÜÇGE DRS standında, geleceğin depo teknolojileri katılımcıların deneyimine sunuldu. Ziyaretçiler, şirketin geliştirdiği sistemlerin alan tasarrufu, operasyonel verimlilik ve maliyet avantajlarını doğrudan gözlemleme fırsatı buldu. ÜÇGE DRS’nin öne çıkan çözümleri arasında yer alan Mini-Load Otomatik Kutulu Depo Raf Sistemi, yüksek hız ve verimliliği bir araya getirerek tam otomatik depolamanın operasyonlara sağladığı katkıyı gözler önüne serdi. Bir diğer dikkat çeken sistem ise Autopal Mekik Sistem oldu. Katılımcılar, bu çözümün kutulu ve kolili ürünlerde sunduğu esnekliği, hız avantajını ve kompakt yapısıyla depo alanlarının nasıl daha etkin kullanılabileceğini yerinde deneyimledi. ÜÇGE DRS, fuar boyunca sergilediği teknolojilerle depo ve lojistik sektöründe verimliliği artıran, maliyetleri düşüren ve işletmeleri geleceğin depolarına taşıyan sistemler geliştirmeye devam ettiğini vurguladı. ÜÇGE DRS Satış Grup Direktörü Fatih Özbalaban, fuara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “ÜÇGE DRS olarak, sektöre değer katan yüksek teknoloji ürünü akıllı çözümlerimizle yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının depo ve lojistik standartlarını da şekillendiriyoruz. HOW – Hub of Warehouse 2025’te sergilediğimiz sistemler, işletmelere verimlilik, hız ve maliyet avantajı sağlarken aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sunuyor.”