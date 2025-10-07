Oytaş İnşaat, kurulduğu günden bu yana teknik beceri, uzmanlık ve bilgi birikimini bir araya getirerek projeleri en doğru ve güvenilir şekilde hayata geçirmeyi temel prensip edindi. Bu anlayışla hayata geçirilen projeler, yalnızca işlevsellik açısından değil, aynı zamanda uluslararası standartlardaki kalite ve güvenlik ölçütleriyle de dikkat çekiyor. Bugün attığı her adımda “yarının dünyasını şekillendirme” hedefiyle hareket eden şirket, iş ortaklarına güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Bursa ve Türkiye genelinde gerçekleştirdiği sanayi yapılarıyla adından söz ettiren Oytaş, bugüne kadar pek çok fabrikanın, üretim tesisinin ve endüstriyel alanın inşasında imzasını attı. Bu projeler yalnızca modern üretim kapasitesini desteklemekle kalmadı, aynı zamanda bölge ekonomisine ve istihdama da önemli katkılar sağladı. Şirket, başarı yolculuğunda özellikle sanayi yatırımlarına odaklanarak öne çıktı. Otomotiv ve tekstil gibi Bursa’nın güçlü olduğu sektörlerde gerçekleştirdiği projeler, şehrin üretim gücünü artırırken, sağlık, gıda ve turizm alanındaki yapılar da toplumsal ihtiyaçlara kalıcı çözümler sundu.

33 yıl, güçlü imza…

“33 Yıl, Güçlü Bir İmza” mottosuyla yeni yaşını kutlayan Oytaş İnşaat, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de güven, kalite ve sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze alarak yoluna devam edecek. Şirket, bir yandan Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunurken, diğer yandan uluslararası düzeyde de rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Oytaş İnşaat, geçmişten aldığı güç ve tecrübe ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Oytaş Yıldız İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, şirketin sektördeki güçlü konumunu ve üretim kapasitesini değerlendirdi. Yıldız, bugüne kadar toplamda 1 milyon 700 bin metrekarelik alanın inşa edildiğini belirterek, “Otomotivden gıdaya, tekstilden kimyaya kadar 500’den fazla müşterimizle memnuniyet içinde çalışıyoruz” dedi. Firmanın çelik atölyesinde yıllık 3 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, projelere uygun şekilde işlenmiş 50 bin ton çelik üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, uygun teknik donanıma ve ehliyete sahip 200’ün üzerinde çalışan personelle faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Deprem güçlendirmede uzmanlık

Oytaş Yıldız İnşaat’ın deprem güvenliği konusunda da önemli bir uzmanlığa sahip olduğunu belirten Osman Yıldız, “Depreme karşı güçlendirmede uygulama deneyimi ve uzman kadromuzla öne çıkıyoruz. Çalışmalarımız bağımsız firmalar tarafından düzenli olarak denetleniyor” dedi. Modern yapılara yönelik proje ve mühendislik çözümlerinde öncü olduklarını kaydeden Yıldız, firmanın hem sanayi hem de ticari projelerde kalıcı ve güvenilir çözümler sunmaya devam edeceğini dile getirdi.