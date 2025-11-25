Modern yapay zekanın kullanımı genişletilerek Otonom Sürüş İttifakı’nın büyük hedeflerine bir adım daha yaklaşılması amaçlanıyor: Bosch ve Cariad, otonom sürüşü kitle pazarından premium segmente kadar milyonlarca sürücüye sunmayı hedefliyor. Yeni sürüş fonksiyonları ile sürücülerin çeşitli sürüş durumlarında direksiyondan ellerini çekebilmeleri planlanıyor. İlk versiyonlar test filolarında uygulandı ve şimdi ise günlük olarak büyük veri ile sistematik şekilde eğitilip geliştiriliyor. 2026 ortasından itibaren üretim projelerinde kullanılacak bir yazılım yığını hazır olacak. Volkswagen Grubu, Bosch ve Cariad’ın otonom sürüş fonksiyonlarını yazılım tanımlı araçların yeni mimarisine entegre etmeyi planlıyor. Bireysel sürüş fonksiyonlarından tam yazılım ortamına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Bosch, bu ölçeklenebilir çözümü dünya genelinde diğer üreticilere de sunarak otonom sürüşün yaygınlaştırılmasını aktif şekilde destekleyecek. İki şirketin proje ekibi, özverili ortaklığın, teknolojik mükemmeliyetin ve hedeflere net odaklanmanın yenilikçi Avrupa çözümlerine nasıl yol açtığını etkileyici bir şekilde gösteriyor.

“Dijital egemenliğin önemli bir parçasını güvence altına alıyoruz”

Cariad CEO’su Peter Bosch, “Alman otomotiv endüstrisinin yapay zeka ve otonom sürüşün anahtar teknolojilerini başarıyla benimsediğini gösteriyoruz. Geliştiricilerimizin ve mühendislerimizin uzmanlığıyla Avrupa’nın dijital egemenliğinin önemli bir parçasını güvence altına alıyoruz. İttifaktaki amacımız, otonom sürüş sistemlerinin konforunu ve güvenliğini mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmak, böylece insanların araçlarında geçirdikleri zamanı daha verimli kullanabilmelerini sağlamak” dedi.

Tüm teknoloji bileşenlerinde yapay zekanın kullanımı

Otonom Sürüş İttifakı, nesne tanıma gibi algılama alanında ortaklığın başından itibaren yapay zekayı kullanıyor. Nesne tanıma, kamera ve radar gibi çeşitli sensörlerin birleştirilmesi, karar verme ve güç aktarımı, direksiyon ile frenlerin güvenli otonom kontrolü dahil her aşamada Yapay zeka artık yazılım teknolojisi zincirinin tamamında kullanılıyor. Gelecekte, otonom sürüş fonksiyonları, tüm modüllerin yapay zeka kullanımıyla daha güçlü ve akıllı hale geleceği uçtan uca yapay zeka mimarisi üzerine kurulacak.