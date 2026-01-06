Programın ilk günü, Çilek’in Bursa’daki üretim kampüsünde düzenlenen kapsamlı bir fabrika gezisiyle başladı. Katılımcılar; üretim hatlarını, kullanılan teknolojileri, kalite kontrol aşamalarını ve markanın yalın üretim yaklaşımını doğrudan deneyimledi. Tasarımdan üretime uzanan tüm süreçleri yerinde görmek, ekibin ürünleri daha doğru anlatmasına ve marka kültürünü daha derinden kavramasına katkı sağladı. Eğitimlerde mağaza düzeni, ürün bilgisi, müşteri deneyimi ve pazardaki konumlanma gibi konular ele alınarak saha ekibinin mesleki donanımının güçlendirilmesi hedeflendi. Günün sonunda gerçekleştirilen Mobiliyum mağaza ziyareti ile katılımcılar, öğrendiklerini mağaza uygulamaları üzerinden değerlendirme imkânı buldu. Programın ikinci günü ise Tabiat Binicilik Merkezi’nde düzenlenen motivasyon ve takım çalışması aktiviteleriyle devam etti. Doğal ortamda gerçekleştirilen bu etkinlikler, iletişimi güçlendiren keyifli ve destekleyici bir atmosfer sundu. Çilek, her yıl düzenlediği bu programla satış ekibinin bilgi birikimini artırarak tüm mağazalarda aynı yüksek standartta müşteri deneyimi sunmayı amaçlıyor.