Bursa’da 35 yıldır endüstriyel yemek sektöründe faaliyet gösteren Yankı Yemek A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, bu noktada üretimin yalnızca mutfakta başlamadığını, tüm süreci kapsayan ciddi bir disiplin ve denetlenebilir yapı gerektirdiğini vurguluyor. Dönmez’e göre sektörde güven, iyi niyetle değil; standart üretim, teknoloji ve sürdürülebilir kontrol mekanizmalarıyla sağlanıyor.

Deneyimi kurumsal disipline dönüştüren yaklaşım

Coşkun Dönmez, endüstriyel yemekte kalıcı olmanın yolunun günü kurtaran çözümlerden değil, deneyimi kurumsal bir sisteme dönüştürmekten geçtiğini ifade ediyor. Bu nedenle Yankı Yemek’te üretimin her aşamasının yazılı prosedürler ve izlenebilir süreç yönetimiyle yürütüldüğünü belirtiyor. Dönmez, endüstriyel yemekte asıl fark, bir gün iyi üretmek değil; her gün aynı standartta üretimi sürdürebilmek. Bu anlayış, Yankı Yemek'te şlk günden beri üretimden sevkiyata kadar tüm süreçlerde temel referans olarak uygulanıyor.

Güven, süreklilikle korunur

Endüstriyel yemek sektöründe güvenin yalnızca kazanılan bir değer olmadığını, aynı zamanda korunması gereken bir sorumluluk olduğunu da vurgulayan Dönmez, sürekliliğin bu noktada belirleyici unsur olduğunu ifade ediyor. Dönmez, “Yemediğimizi yedirmeyiz” anlayışının bir slogan değil, günlük üretim disiplininin temel ilkesi olduğunu dile getiriyor.

Teknoloji destekli standart üretim

Coşkun Dönmez, hijyen ve standardizasyonun artık yalnızca denetimlerle değil, teknolojiyle de doğrudan ilişkili hale geldiğini söylüyor. Yankı Yemek’te mümkün olduğunca el değmeden üretim prensibiyle çalıştıklarını belirten Coşkun Dönmez, teknolojik altyapının üretimde standartlaşmayı güçlendirdiğini ifade ederek, “Bu sayede insan kaynaklı riskleri minimize ederek, izlenebilirliği arttırarak gıda güvenliğinini daha güçlü şekilde sağlıyoruz” diyor.

Çalı’daki üretim altyapısı ve operasyon gücü

Yankı Yemek’in üretim faaliyetleri, Bursa Çalı Sanayi Bölgesi’nde bulunan 4.500 metrekare kapalı alana sahip tesislerde yürütülüyor. Coşkun Dönmez, tesislerin günlük 25 bin pax üretim kapasitesine sahip olduğunu, şu anda günlük ortalama 15 bin pax yemek üretildiğini belirtiyor. Yıllık bazda yaklaşık 5 milyon kişiye yemek ulaştırdıklarını ifade eden Dönmez, ihtiyaç halinde atıl kapasitenin devreye alınarak hizmet sürekliliğinin güvence altına alındığını söylüyor.

Hijyen, lezzet ve hammadde güvenliği

Endüstriyel yemekte hijyenin vazgeçilmez olduğunu, ancak lezzetin de müşteri memnuniyetinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade eden Coşkun Dönmez, bu iki unsurun aynı standarda bağlandığını belirtiyor.

Hammadde temininde tavizsiz bir yaklaşım benimsediklerini söyleyen Coşkun Dönmez, ürün tedarikinde yalnızca tanınmış ve güvenilir markalarla çalıştıklarını, tüm girdilerin analizler ve sertifikalarla düzenli olarak denetlendiğini aktarıyor. Dönmez bu sayede, hammadde güvenliğinin yalnızca satın alma aşamasında değil, tüm üretim zinciri boyunca takip edildiğini vurguluyor.

Belgelerle desteklenen disiplinli yapı

Coşkun Dönmez, Yankı Yemek’in üretim ve yönetim süreçlerinin ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000 (HACCP) ve OHSAS 18001 belgeleriyle belgelendirildiğini hatırlatıyor. Dönmez, bu belgelerin, disiplinli ve denetlenebilir üretim anlayışının sahadaki karşılığı olduğunu ifade ediyor. Endüstriyel yemek sektöründe kurumsal müşterilerin beklentilerinin her geçen gün arttığını dile getiren Coşkun Dönmez, hijyen, izlenebilirlik, standart üretim ve sürekliliğin artık temel kriterler haline geldiğini söylüyor. 35 yıllık deneyimi teknoloji, denetim ve süreç yönetimiyle birleştirdiklerini belirten Dönmez, endüstriyel yemekte güvenin ancak disiplinli üretimle korunabileceğini vurguluyor.