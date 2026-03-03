Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi Uzman Diyetisyeni Merve Bahtiyar, Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluğun beslenme düzeninde önemli değişikliklere yol açtığını belirterek, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için sahur–iftar–ara öğün dengesinin doğru kurulması gerektiğini vurguladı. Uzun saatler süren açlık sonrası kontrolsüz ve hızlı yemek yemenin ciddi sindirim sorunlarına neden olabileceğini ifade eden Uzman Diyetisyen Merve Bahtiyar, “Ramazan’da genellikle önerdiğimiz az az ve sık beslenme düzeni yerini uzun süreli açlığa bırakıyor. Eğer sahur, iftar ve gece ara öğünü arasında denge kurulamazsa kan şekeri düşüşleri, ani acıkmalar ve iftar sonrası hazımsızlık gibi sorunlar kaçınılmaz olur” dedi.

“İftarda mideyi bir anda doldurmayın”

İftarda hızlı ve aşırı yemek tüketiminin hem tansiyonu yükseltebileceğini hem de kan şekerini düzenleyen hormonların ani salgılanmasına yol açabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Merve Bahtiyar, şu uyarılarda bulundu: “İftarda birden yüklenmek mideyi zorlar. Oruç açıldıktan sonra ılık ve hafif bir çorbayla başlanmalı, ardından 5–10 dakika ara vererek mide dinlendirilmelidir. Yemekleri yavaş yiyip iyi çiğnemek, hazımsızlık riskini ciddi şekilde azaltır.”

Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi Uzman Diyetisyeni Merve Bahtiyar, yemek seçimlerinde çok yağlı, çok tuzlu, aşırı baharatlı ve şerbetli tatlılardan uzak durulması gerektiğini belirterek, lif oranı yüksek sebze, meyve ve kepekli tahılların tercih edilmesini önerdi.

Sahur atlanmamalı

Sahurun gün içinde kan şekeri dengesini korumada hayati rol oynadığını dile getiren Uzman Diyetisyen Merve Bahtiyar, sahura kalkılmadığı takdirde kan şekerinin günün erken saatlerinde düşmeye başlayacağını belirterek, “Sahur mutlaka yapılmalı. Midede uzun süre kalacak, kan şekerinde ani dalgalanma yaratmayacak besinler tercih edilmeli. Tahıl çorbaları, kepekli ekmek, az tuzlu peynir, meyve ve bol su sahur için idealdir. Çok tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden ise kaçınılmalıdır” dedi.

İftarda başlangıç olarak çok sıcak ve yağlı olmayan ılık bir çorbanın uygun olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Merve Bahtiyar, özellikle sindirim sistemi hassasiyeti olan kişilerin lif içeriği yüksek seçeneklere yönelmesi gerektiğini kaydetti. Çorba öncesinde hurma, zeytin, peynir ya da su ile oruç açılabileceğini belirten Bahtiyar, ana yemekte ise ağır ve kızartılmış yiyecekler yerine hafif ve dengeli seçeneklerin tercih edilmesini önerdi.

Tatlıyı hemen değil, 1–2 saat sonra

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan tatlıların zamanlamasının önemli olduğuna dikkat çeken Uzman Diyetisyen Merve Bahtiyar, tatlının iftar yemeğinin hemen ardından değil, 1–2 saat sonra küçük porsiyon halinde tüketilmesi gerektiğini söylerken, “Hamurlu ve kızartılmış tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli. Güllaç bu anlamda daha hafif bir seçenek olabilir. Ancak haftada 1–2 kezden fazla tatlı tüketilmemeli. Diğer günlerde meyve veya ölçülü miktarda kuruyemiş tercih edilmesi daha sağlıklıdır” şeklinde konuştu.

Su tüketimi ve hareket şart

Ramazan ayında su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi Uzman Diyetisyeni Merve Bahtiyar, sahur ile iftar arasında en az 1,5–2 litre suyun dengeli şekilde içilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca iftardan 1–2 saat sonra yapılacak hafif yürüyüşlerin sindirime katkı sağlayacağını ifade etti.

Ramazan’ın kilo kontrolü açısından doğru yönetildiğinde avantaj sağlayabileceğini belirten Bahtiyar, kişiye özel planlamanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Ramazan ayında da zayıflamak mümkün. Yaş, cinsiyet, boy, kilo ve fiziksel aktiviteye uygun hazırlanan Ramazan’a özel bir beslenme programı ile sağlıklı ve dengeli kilo kaybı sağlanabilir. Önemli olan porsiyon kontrolü ve doğru besin seçimidir.”

Uzman Diyetisyen Merve Bahtiyar, Ramazan’da bilinçli beslenmenin hem ibadet sürecini daha konforlu hale getirdiğini hem de genel sağlık üzerinde koruyucu etki sağladığını hatırlatarak sözlerini tamamladı.