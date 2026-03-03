ideasoft, 2026’nın ilk ayına ilişkin gıda e-ticareti verilerini açıkladı. Ocak ayında kategori cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %70 artış gösterirken, ortalama sepet tutarındaki yükseliş %100’ü aştı. Veriler, tüketicinin online gıda alışverişini artık geçici bir tercih değil, kalıcı bir alışkanlık olarak benimsediğini ortaya koyuyor.

Sepetler Büyüyor, Alışveriş Stratejik Hale Geliyor

Ocak ayında kaydedilen veriler, tüketicinin artık daha planlı ve daha yüksek hacimli alışveriş yaptığını ortaya koyuyor. Sepet ortalamasındaki yüzde 100’ü aşan artış; tekil ürün alımlarından ziyade toplu ve stoklu alışveriş modeline geçildiğini gösteriyor. Bu değişim, gıda e-ticaretinin yalnızca pratik bir çözüm değil, bütçe yönetimi açısından da stratejik bir tercih haline geldiğini kanıtlıyor.

Ramazan Etkisi Güçlenerek Devam Ediyor

2025 verileri de Ramazan döneminde gıdanın e-ticaret içindeki ağırlığının belirgin şekilde arttığını göstermişti. Ocaktan şubata geçişte yaklaşık %7 büyüyen gıda cirosu, Ramazan’ın etkili olduğu mart ayında e-ticaret kategorileri arasında üst sıralara yerleşmişti. Bu eğilim, gıdanın Ramazan döneminde adet bazlı değil; hacim ve değer bazlı büyüyen stratejik bir kategoriye dönüştüğünü ortaya koyuyor.

2026 Şubat ayında ise Ramazan hazırlıklarının hız kazanmasıyla birlikte hem ciro hem de sipariş adetlerinde çift haneli büyüme bekleniyor. Tüketici alışverişini son haftaya bırakmak yerine, fiyat avantajını yakalamak ve bütçesini korumak adına alımlarını erkene çekiyor. Şubat ayı bu nedenle Ramazan öncesi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

Online Gıdanın Yükselişini Destekleyen Dinamikler

Gıda kategorisinin Ramazan döneminde liderliğe yükselmesi tesadüf değil. Bu büyümeyi destekleyen dinamikler net biçimde ayrışıyor. Artan fiyat hassasiyeti tüketiciyi dijital kanalda hızlı fiyat karşılaştırmasına yönlendirirken, Ramazan’a özel kampanya ve avantajlı paketlerin online ortamda daha görünür olması satışları yukarı taşıyor.

Yoğun iş temposu içinde zaman tasarrufu sağlanması ve özellikle ağır ya da hacimli ürünlerde kapıya teslimat konforu da online gıda alışverişini daha cazip hale getiriyor.

“Online Gıda Artık Dönemsel Değil, Kalıcı”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ideasoft CEO’su Sinan Akdal, gıda e-ticaretindeki dönüşümün yapısal bir değişime işaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Ocak 2026’da gördüğümüz yaklaşık %70’lik ciro artışı ve sepet ortalamasındaki 2 kattan fazla artış, online gıda alışverişinin artık dönemsel bir refleks olmadığını net biçimde gösteriyor. Tüketici hem bütçesini daha kontrollü yönetmek hem de zaman kazanmak için dijital kanalı ana alışveriş merkezi haline getiriyor. Ramazan döneminin gıda e-ticaretinde hem toplam hacim hem de kategori payı açısından 2026’de zirve olmasını bekliyoruz.”

Dijital Kanal Ana Merkeze Yerleşti

Ocak verilerindeki güçlü performans ve şubat ayına yönelik beklentiler, gıda e-ticaretinin artık alternatif bir kanal olmaktan çıktığını ortaya koyuyor. Dijital platformlar, temel ihtiyaç alışverişinde ana merkez konumuna yükselirken, Ramazan 2026’nın sektör için yeni bir rekor dönemine işaret ettiği görülüyor. Gıda e-ticareti, 2026’ya yalnızca hızlı değil; yapısal olarak güçlenmiş bir büyüme modeliyle girmiş durumda.



