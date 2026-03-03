Türkiye’nin farklı illerinden 160 nöroloji uzmanını bir araya getirecek sempozyumda; Uyku Bozuklukları, Nöromüsküler ve Demiyelinizan Hastalıklar, Hiperkinetik Hareket Bozuklukları ile Baş Ağrısı ve Epilepsi başlıkları ele alınacak. Nörolojinin güncel ve klinik pratiğe doğrudan yansıyan alanlarında bilgi paylaşımı yapılacak toplantı, bilimsel programının zenginliğiyle dikkat çekiyor.

“Bilimsel gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz”

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Necdet Karlı, Uludağ Nöroloji Günleri’nin yıllar içinde güçlü bir akademik platforma dönüştüğünü belirterek şunları söyledi: “Geleneksel hale gelen ve her yıl önemli sayıda katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz Bursa Uludağ Nöroloji Günleri’nde, bu yıl da nörolojinin çeşitli dallarındaki gelişmeleri birlikte değerlendirmek için ülkemizin farklı tıp fakültelerinden çok değerli bilim insanları ile bir arada olacağız. Amacımız hem güncel bilgileri paylaşmak hem de meslektaşlarımız arasında bilimsel etkileşimi güçlendirmek.”