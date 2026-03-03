Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik hizmeti sunan Uludağ Enerji’de, Hukuk ve Uyum Başkanlığı görevine Gökçe Türkoğlu atandı. Türkoğlu, şirketin hukuk süreçlerine stratejik katkı sunmanın yanı sıra düzenleme ve denetim mekanizmalarının etkin şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak. Yeni görevinde kurumsal yönetişim, iç kontrol ve uyum süreçlerine değer katarak şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine destek vermesi bekleniyor. Şirket, dağıtım ve perakende alanındaki büyümesini dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm projeleriyle sürdürürken; hukuk, veri gizliliği ve uyum süreçlerini kurumsal yapısının önemli bir parçası olarak yönetmeye devam ediyor. Hukuk ve Uyum Başkanlığı’nın şirketin stratejik karar süreçlerindeki rolünün daha da güçlenmesi hedefleniyor. Göreve getirilen Gökçe Türkoğlu, uluslararası şirketlerde edindiği deneyimler ile veri koruma, rekabet hukuku, kurumsal yönetişim ve ESG başta olmak üzere farklı alanlarda uzman bir isim olarak öne çıkıyor.