Marmarabirlik, bir önceki yıla göre satış miktarını yüzde 10, satış tutarını ise yüzde 30 artırarak yaklaşık 6,8 milyar TL net ciroya ulaştı. İhracatta ise 35 milyon dolarlık satışla tarihinin en yüksek dolar bazlı cirosuna imza attı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 2025’in yalnızca finansal büyüme yılı olmadığını vurgulayarak, “Tüm iş ortaklarımızla ve yurtiçi-yurtdışı zincir marketlerle ilişkilerimizi güçlendirdiğimiz, uzun vadeli büyüme stratejilerimizi netleştirdiğimiz bir yıl oldu. Satış miktarında yüzde 10, ciroda yüzde 30 artış sağlayarak 6,8 milyar TL’ye ulaşmamız, geleceğe daha güçlü bakmamızı sağlıyor” dedi.

Yurtiçi organizasyon yapısının 2025 yılında daha da yaygınlaştığını belirten Yıldız, 81 ilde ulusal zincirler, geleneksel kanal, tüm yerel zincirler, marketler ve EDT (Ev Dışı Tüketim) kanalı dahil olmak üzere toplam yaklaşık 70 bin satış noktasına ulaşıldığını ifade etti. Yıldız, “Ulusal zincirlerde milyon adetlik aktiviteler gerçekleştirdik ve daha fazla insert çalışmasında yer aldık. Büyükşehir belediyesi iştirakleri ile çalışmalarımızı artırdık. Özellikle bakliyat firmalarının hazırladığı kumanya kolilerinde yer alma oranımızı yükselttik. MSB ve Adalet Bakanlığı kantinlerindeki iş hacmimizi büyüttük. Tüm kanallarda yeni ürün listelemeleri yaparak raf payımızı ve satışlarımızı artırdık” diye konuştu.

Yıldız ayrıca, THY-DOCO ile iş birliğinin büyütüldüğünü ve tonaj ile ciro açısından en yüksek seviyeye ulaşıldığını vurguladı. Marmarabirlik, 2025 ihracat performansıyla 68 ülkede 20 bin satış noktasına erişerek küresel ligdeki yerini sağlamlaştırdı.