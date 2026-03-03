Marsala, Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen fotovoltaik panel üreticilerinden CW Enerji iş birliğiyle toplam 10.627,5 kWp kurulu güce sahip arazi tipi GES yatırımını hayata geçiriyor. Eskişehir ve Bilecik illerinde konumlanan projeler, şirketin karbon ayak izini azaltma ve enerji maliyetlerini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma hedefinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Şirketten yapılan açıklamada, 2025 yılı itibarıyla sürdürülebilir enerji dönüşümü kapsamında toplam 12 milyon euro yatırım gerçekleştirildiği bildirildi. Söz konusu yatırımın yalnızca GES projelerini değil, enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik altyapı çalışmalarını da kapsadığı belirtildi.

Enerji Dönüşümünde Somut Adım

Açıklamaya göre, yatırımın tam kapasiteyle devreye alınmasıyla birlikte yılda yaklaşık 7.715 ton karbondioksit salınımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Projenin ilk fazı olan Eskişehir arazi GES yatırımı 2025 yılı içerisinde tamamlanarak devreye alındı. Bilecik’te planlanan ikinci fazın ise 2026 yılı içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Marsala’nın enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün doğrudan yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağı belirtildi.

“Sürdürülebilirlik kurumsal geleceğimizin temelidir”

Marsala Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Özel, konuya ilişkin değerlendirmesinde sürdürülebilirliğin şirket vizyonunun merkezinde yer aldığını belirtti. Özel, “Sürdürülebilirlik bizim için bir tercih değil, kurumsal geleceğimizin temelidir. Üretimden tedarik zincirine kadar tüm süreçlerimizi çevresel sorumluluk perspektifiyle yeniden yapılandırıyoruz. Güneş enerjisi yatırımımız bu vizyonun güçlü ve somut bir adımıdır” ifadelerini kullandı. Enerji yatırımlarının uzun vadeli hedeflerle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Özel, “Enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümünü temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamak, hem doğaya karşı sorumluluğumuzun bir gereği hem de finansal sürdürülebilirliğimiz açısından stratejik bir adımdır. Enerji maliyetlerimizi daha öngörülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Şirketin büyüme stratejisinin çevresel dönüşümle birlikte ilerlediğini belirten Özel, “Biz yalnızca tekstil üretmiyoruz; aynı zamanda gelecek için sorumluluk üretiyoruz. Karbon ayak izimizi azaltırken, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına tam uyumlu bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Sektörel dönüşüme katkı

Enerji yoğun üretim yapısına sahip tekstil sektöründe yenilenebilir enerji yatırımlarının çevresel ve ekonomik açıdan önemli kazanımlar sunduğu belirtiliyor. Marsala’nın GES yatırımıyla birlikte fosil yakıt bağımlılığının azaltılması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve karbon emisyonunun düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca uzun vadede üretim maliyetlerinin dengelenmesi ve uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine uyumun artırılması amaçlanıyor. Marsala’nın sürdürülebilirlik odaklı yatırımları, şirketin uzun vadeli büyüme vizyonu ile çevresel sorumluluğu entegre bir strateji çerçevesinde ele aldığını ortaya koyuyor. Şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarını önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmeyi planlıyor.