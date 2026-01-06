ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren RePG Enerji, enerji ve su krizine yönelik geliştirdiği ileri teknoloji çözümleriyle dikkat çekiyor. Atık ısıdan elektrik üretimi ve atmosferik su üretimi alanlarında entegre sistemler geliştiren firma; sanayi, tarım, konut ve afet bölgeleri için kendi kendine yetebilen enerji ve su altyapıları oluşturmayı hedefliyor. Şirketin enerji, ısıtma-soğutma ve su üretimini tek bir sistem altında birleştiren yaklaşımıyla sektörde önemli olduğunu vurgulayan RePG Enerji Direktörü Hakan İşeri, “Amacımız, sürdürülebilir enerjiye farklı bir bakış kazandırmaktır.” dedi. RePG Enerji Direktörü Hakan İşeri, firmanın sunduğu çözümlere değinerek, “İki ana alanda çözümler geliştiriyoruz: enerji ve su üretim sistemleri. Enerji tarafında, 50–100°C gibi oldukça düşük sıcaklıktaki gizli ve atık ısılardan dahi elektrik, ısıtma ve soğutma üretebilen türbin tabanlı sistemler geliştiriyoruz. Bu, klasik sistemlerin verimli çalışamadığı alanlarda da enerji üretimini mümkün kılıyor. Aynı zamanda patentli çekirdek teknolojimizle havadaki gizli ısı ve nemden faydalanarak enerji üretebilen çözümler sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Su üretimi alanında geliştirdikleri sisteme de değinen İşeri, “10°C hava sıcaklığı ve %20 gibi düşük nem oranlarında dahi havadaki nemi içme ve kullanım suyuna dönüştürebilen atmosferik su üretim sistemimizle, özellikle suya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde kritik bir ihtiyaca yanıt veriyoruz. Tüm sistemlerimiz modüler, taşınabilir ve dijital olarak izlenebiliyor.” dedi.