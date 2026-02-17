Sigortanın yalnızca bir güvence değil, aynı zamanda ihracat başarısının sürdürülebilirliği için temel unsur olduğunu belirten Altıntaş, “Kara, deniz ya da hava yollarıyla ihracat yapılırken aktarma, sınır geçişleri, depolama süreleri gibi unsurlar maliyeti ve riski doğrudan etkiliyor. İhracatta yükün limandan çıkması artık başarı ölçütü değil. Ürünün alıcıya eksiksiz, zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşması esas olandır. Bu süreci garanti altına almanın en etkili yolu da sigortadır” dedi. ESA’nın 10 yılı aşkın sektör deneyimi ve özmal araçlarıyla taşımacılık başta olmak üzere, depolama, gümrükleme ve dış ticaret danışmanlığı ile birlikte sigorta süreçlerinde bütünleşik hizmet sunduğunu belirten Altıntaş, dünya ticaretinde artan risklerin sigortayı bir tercih olmaktan çıkardığını ifade etti.