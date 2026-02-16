Bursa Okul Sporları durgun su Kano yarışlarında Uludağ Koleji öğrencisi Beril Engin, Bursa birincisi oldu. Bursa Okul Sporları kapsamında düzenlenen durgun su Kano yarışlarında Uludağ Koleji önemli bir başarı elde etti. K1 200 metre yarışında mücadele eden Uludağ Koleji öğrencisi Beril Engin, Genç Kızlar kategorisinde Bursa birincisi oldu. Elde ettiği dereceyle okulunu başarıyla temsil eden Beril Engin, performansıyla takdir topladı. Uludağ Koleji, başarılı öğrencisini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.