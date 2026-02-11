Üretken yapay zekâdan, kendi kendine plan yapabilen otonom yapay zekâ sistemlerine ve robotik yapay zekâya geçiş yaptığımız bu dönemde, “yapay zekâ” olgusu, Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği’nde (BUMİAD) düzenlenen etkinlikte mercek altına alındı. Etkinliğin açılışında konuşan BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, son yılların en önemli tartışma konularından birinin de ‘yapay zekâ’ olduğunu vurguladı.

Yapay zekânın kullanım alanlarının her geçen gün daha da genişlediğini ifade eden Gümüş, bu alanların en başında ise iş dünyasının geldiğini belirtti.

Teknolojik gelişmelerden üyelerini anında haberdar ettiklerini vurgulayan BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) Başkanı İdris Doğrul’ u konuk ettikleri etkinliğin yararlı sonuçlar getirmesi dileğinde bulundu.

BİSİAD Başkanı İdris Doğrul da konuşmasında, dünyanın insan ve makine iş birliğinin başlangıç çağında olduğunu belirterek, yapay zekânın hayatın her alanına hakim olma sürecinin hız kazandığını vurguladı.

Yapay zekâ işsizlik ilişkisi

Yapay zekânın işsizliği artıracağı tezine katılmadığını ifade eden Doğrul, geçiş sürecinin kontrollü olması koşuluyla, çok uzun yıllar daha yapay zekânın neden olacağı işsizlik olgusundan söz edilemeyeceğine dikkat çekti.

Yapay zekânın kurum ve kurallarıyla toplum hayatının işleyişine yön vermesi durumunda bile dramatik işsizlik tabloların yaşanmayacağını savunan Doğrul, “Yapay zekânın dizginleri elden bırakılmadığı sürece, öyle iddia edildiği gibi büyük çaplı işsizliklerin yaşanacağına ihtimal vermiyorum. İnsan istemediği sürece, yapay zekânın insanı işsiz bırakması düşünülemez bile. Bilâkis, yapay zekâ teknolojisinin gelişim seyri, doğru ve ehil ellerin iradesinde ilerlediği sürece ben bu durumun yeni istihdam alanları oluşturacağına bile inanıyorum” diye konuştu.

İşletmeler açısından yapay zekânın önemi

İşletmelerin yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmelerden kendilerini uzak tutmalarının, dijitalleşen dünyada telâfisi mümkün olmayan hataları da beraberinde getireceğine işaret eden Doğrul, yapay zekânın insan faktörü olmaksızın varlığını sürdüremeyeceğini ifade etti.

Dijitalleşen dünyada hız faktörünün, hiçbir dönemde olmadığı kadar önem kazacağına değinen Doğrul, 500 sayfalık bir raporun analizinin yapay zekâ marifetiyle, 15 saniyede hazırlanabileceğini vurguladı.

Yapay zekânın yaygınlık kazanmasıyla rekabet olgusunun daha da artacağını belirten Doğrul, yakın gelecekte yapay zekaya entegre olamayan firmaların, rekabet edebilme reflekslerinin zayıflayabileceğini de sözlerine ekledi.