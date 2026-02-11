BUSADER Federasyonu çatısı altında kurulan BUSADER Çocuk, düzenlenen basın lansmanı ile kamuoyuna tanıtıldı. 11-14 yaş arasındaki çocuklardan oluşan BUSADER Çocuk’un ilk etkinliği ve tanıtım programı, yoğun katılımla Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gerçekleştirildi.

“Hedefimiz yarının umudu çocuklarımızla daha da güçlü yarınlar inşa etmek”

Program, BUSADER Çocuk Yönetim Kurulu Üyesi Can Öktem eşliğinde okunan Andımız ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından BUSADER Federasyonu İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Uğurgün’ün sunumunu yaptığı organizasyonda söz alan BUSADER Çocuk Başkanı Bade Oktay, BUSADER Çocuk’un 11-14 yaş arası çocuklardan oluştuğunu ifade ederek, üye sayılarını arttırarak büyümeyi hedeflediklerini belirtti. Federasyonun dönemsel çalışma başlıklarına paralel projeler üretmeyi amaçladıklarını vurgulayan Oktay, bu dönemin ana temasının “sürdürülebilirlik” olduğunu söyledi. Bade Oktay, Bu kapsamda su ve elektrik gibi doğal kaynakların doğru kullanımı konusunda sunumlar ve etkinliklerle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Çocuk hakları konusunda da çalışma yapacaklarını anlatan Oktay, “Bu şekilde bugünün çocukları olarak bizler, yarının öz güveni yüksek, donanımlı ve üretken bireyleri haline gelebiliriz” şeklinde konuştu. Sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Oktay, imkanlardan yoksun çocuklara destek olabilmek için eğitim ve projeler planladıklarını ifade etti. Çocuklar için eğlenmenin de bir öğrenme biçimi olduğunu ifade eden Oktay, bu nedenle faaliyetlerinde hem öğrenmeyi hem de eğlenmeyi birlikte hedeflediklerini söyledi.