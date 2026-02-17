Dünyanın önde gelen oyuncak ve çocuk odaklı ürün buluşmalarından biri olarak kabul edilen Spielwarenmesse, Çilek için uluslararası pazarlardan gelen ziyaretçilerle güçlü temasların kurulduğu bir platform oldu. İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında ise markanın yeni tasarımları hem yerli hem yabancı katılımcılar tarafından yakından incelendi. Her iki fuarda da Çilek’in Uyku Arkadaşım koleksiyonu, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürün grupları arasında öne çıktı. Çocukların uyku konforu ve güvenliğini merkeze alan koleksiyon; kullanıcı dostu detayları, yumuşak dokusu ve güvenlik odaklı formuyla fuar ziyaretçilerinden güçlü geri dönüşler alırken, Good Design ödülüne layık görülen tasarımlar da Çilek’in tasarım odaklı ürün geliştirme yaklaşımını ortaya koyan dikkat çekici örnekler arasında yer aldı. Çilek, her iki fuarda gerçekleştirilen görüşmeler ve alınan geri bildirimler doğrultusunda uluslararası iş birliği ağını güçlendirirken farklı pazarlara yönelik ürün geliştirme çalışmalarını da ileriye taşımayı hedefliyor.