Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzman eğitmeni Hüseyin Kanza’nın sunumuyla gerçekleştirilen eğitimde, birim yöneticilerinin öncülüğünde firma personeline afet anında ve sonrasında hayati önem taşıyan bilgiler aktarıldı. Türkiye’nin bir deprem kuşağında yer aldığı gerçeğinden yola çıkılarak planlanan programda, kurumsal hazırlığın can güvenliği üzerindeki etkisi vurgulandı.

Teoriden uygulamaya tam hazırlık

Eğitim kapsamında, deprem öncesinde yaşam alanlarında alınması gereken önleyici tedbirler, sarsıntı anında sergilenmesi gereken doğru davranış modelleri ve deprem sonrası tahliye süreçleri tüm detaylarıyla ele alındı. AFAD eğitmeni Hüseyin Kanza’nın saha deneyimleriyle örneklendirdiği sunumda, senaryo anlatımları sayesinde çalışanların farkındalık düzeyi artırıldı. Doğru bilgiye sahip olmanın, afet anında paniği engelleyerek kontrollü hareket etmeyi sağladığına dikkat çekildi.

“İnsan hayatını merkeze alıyoruz”

Lothbrog Makine yetkilileri, eğitimin ardından yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Lothbrog Makine olarak yalnızca üretim ve teknoloji alanında değil insan hayatını merkeze alan bilinçlendirme çalışmalarımızla da toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. 6 Şubat’ın yıl dönümü bizlere bir kez daha gösterdi ki, unutmak ihmale, hatırlamak ise hayata tutunmaya dönüşür. Bu bilinçle, personelimizin afetlere karşı en donanımlı şekilde hazırlıklı olması önceliğimizdir. AFAD eğitmeni Hüseyin Kanza’ya teşekkür ederiz.”