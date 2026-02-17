Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD) Bursa Temsilcisi Olgun Karabiber, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, depremler sonrası yaşanan can ve mal kayıplarının yalnızca bina yıkımlarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Karabiber, kamuoyunda çoğu zaman göz ardı edilen elektrik tesisatlarının, deprem sonrası yangınların ve güvenlik risklerinin başlıca nedenleri arasında yer aldığını söyledi. Karabiber, “Depremden sonra yaşanan yangınların önemli bir bölümü, eski, bakımsız ve standartlara uygun olmayan elektrik tesisatlarından kaynaklanıyor. Binalar ayakta kalsa bile kontrolsüz enerji akışı, ciddi yangınlara, üretim kayıplarına ve hayati güvenlik risklerine yol açabiliyor” dedi.

Kentsel dönüşümde elektrik altyapısı ihmal ediliyor

Kentsel dönüşüm projelerinde mimari ve statik güçlendirmeye odaklanıldığını, ancak elektrik altyapısının çoğu zaman ikinci planda bırakıldığını belirten Karabiber, güvenli şehirlerin yalnızca sağlam betonla inşa edilemeyeceğini ifade etti.

“Modern ve güvenli kentler, doğru projelendirilmiş, güncel ve denetlenen elektrik tesisatlarıyla mümkündür” diyen Karabiber, özellikle eski yapılarda yenilenmeyen elektrik panolarının ve aşırı yük altında çalışan tesisatların büyük risk taşıdığını söyledi. Karabiber, “Deprem anında enerjiyi otomatik kesmeyen sistemler, felaketin boyutunu artırıyor” ifadelerini kullandı.

Sanayi tesislerinde risk katlanıyor

Açıklamasında sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgelerine de dikkat çeken ETMD Bursa Temsilcisi Olgun Karabiber, elektrik altyapısının sanayide yalnızca teknik bir konu olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Karabiber, “Sanayi tesislerinde elektrik altyapısı; üretim sürekliliği, iş güvenliği ve ekonomik kayıplarla doğrudan bağlantılıdır. Bir elektrik arızası ya da yangın, yalnızca bir işletmeyi değil; tedarik zincirini, çalışanları ve bölge ekonomisini etkileyebilir” dedi. Özellikle OSB dışında kalan sanayi alanlarında denetim ve kontrol mekanizmalarının yetersizliğinin riski daha da artırdığını kaydetti.

“Sorumluluk herkesin”

Elektrik güvenliğinin yalnızca bir kurumun değil, birçok paydaşın ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Karabiber, belediyelerden site yönetimlerine, sanayi tesislerinden yatırımcılara kadar herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

“Elektrik tesisatlarının periyodik ve bağımsız denetimlerden geçirilmesi, deprem anında enerjiyi otomatik kesen sistemlerin yaygınlaştırılması ve eski yapıların elektrik altyapılarının güncellenmesi artık ertelenmemelidir” diyen Karabiber, zamanında atılacak adımların olası kayıpları önleyebileceğine dikkat çekti. Elektrik tesisatlarının çoğu zaman sessiz bir risk olarak algılandığını ifade eden Karabiber, “Elektrik tesisatları sessizdir ancak deprem anlarında bu sessizlik geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Deprem gerçeği konuşulurken, elektrik güvenliği artık ertelenmemesi gereken bir konu olarak ele alınmalıdır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.