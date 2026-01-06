Alpiş İnşaat, 2025 yılı boyunca toplam 677 daireden oluşan 3 projeyi eş zamanlı olarak yürüttü. Bu kapsamda Odunluk’taki Lenera House ve Kızılcıklı’daki Laden House projelerinde imalat çalışmaları sürdürülürken, Odunluk’ta ise Vena Residence’ın temeli atıldı. Şirket, 2026 yılının nisan ayında 2 projesinde yaşamın başlamasını hedefliyor. 2025 yılının sektör açısından zorlu geçtiğini ifade eden Alpiş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, özellikle finansman koşullarının konut piyasasını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Karaalp, “İnşaat sektörü, rakamların büyük olduğu ve krediyle doğrudan ilişkili bir sektör. Parası olan yatırımcı mevduat faizleri nedeniyle konuta yönelmedi, parası olmayan ise yüksek kredi faizleri sebebiyle talepte bulunmadı. Bu durum, satışların daha çok ikinci el konutlarda yoğunlaşmasına yol açtı; yeni konut satışları ise görece düşük seyretti” dedi. Alpiş İnşaat’ın bu dönemde istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Karaalp, “2025’te önceki yıldan gelen 2 projemizi sürdürdük, 1 projemizin de temelini attık.” ifadelerini kullandı.

“2026’nın ikinci yarısı rahatlama bekliyoruz”

2026 yılına daha umutlu baktıklarını vurgulayan Karaalp, özellikle yılın ikinci yarısına dikkat çekti. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine değinen Karaalp, “Faiz indirimleri henüz piyasalara tam olarak yansımadı. İkinci ve üçüncü aydan sonra etkilerini görmeyi bekliyoruz. Özellikle mevduat faizlerinde yapılacak düşüşlerle birlikte kredi faizlerinin de gerilemesi, konuta olan talebi yeniden canlandıracaktır” diye konuştu.