Lima Logistics, Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş temas ağıyla uluslararası lojistik sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirdi. Şirket, beş farklı ülkede eş zamanlı yürüttüğü çalışmalarla küresel operasyon gücünü, stratejik iş ortaklıklarını ve uluslararası etkinliğini artırarak global büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.

Temasların ilk durağı olan Şangay’da, başta Turkish Cargo ekipleri olmak üzere birçok havayolu şirketinin ve uluslararası acentenin ofisleri ziyaret edildi. Lima Logistics ekibi ayrıca dünyanın en büyük ticaret platformlarından biri olarak gösterilen CIIE (China International Import Expo) fuarına katılarak, Çin pazarının güncel dinamiklerini yerinde gözlemledi.

Ningbo’da WIFFA fuarında ilgi gördü

Aynı dönemde Ningbo’da gerçekleştirilen WIFFA Ningbo China 2025 Fuarı’nda Lima Logistics kendi standıyla yer aldı. Asya'nın en önemli buluşmalarından biri olan organizasyonda şirket, geniş bir profesyonel ağla temas kurma fırsatı buldu. Şangay temaslarının ardından Hong Kong’a geçen Lima Logistics ekibi, burada da Turkish Cargo yönetimi ile bir araya gelerek bölgesel taşımacılık stratejileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Bangkok’ta GLA Logistics Conference katılımı

Asya’daki ziyaretlere paralel olarak Bangkok’ta düzenlenen GLA Logistics Conference’a katılan Lima Europe ekibi, konferans boyunca dünyanın dört bir yanından katılan lojistik firmalarıyla bağlantı kurdu. Bu temaslar, şirketin küresel ağını daha da genişletmesine olanak sağladı.

Miami’de Amerika kıtası temasları

Lima Logistics’in temaslarının bir diğer durağı ise Amerika kıtası oldu. Miami’de düzenlenen Transport Logistics & Air Cargo Americas 2025 fuarında mevcut müşteriler ve iş ortaklarıyla bir araya gelen şirket, yeni iş birlikleri için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu temaslar, Lima Logistics’in Amerika kıtasındaki operasyonel varlığını daha da güçlendirdi.