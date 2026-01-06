1997 yılından bu yana bilişim teknolojileri alanında geliştirdiği yenilikçi çözümler ve küresel ölçekte elde ettiği başarılarla sektörde öncü bir konumda yer alan trex, değer üretimini merkeze alan etkileşim ve iş birliği platformu trexNC çatısı altında ekosistem paydaşlarını Bursa’da bir araya getirdi.

trex Dijital’in merkez binasında yüksek katılım ve yoğun etkileşimle gerçekleşen buluşmada; yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, endüstrinin geleceğini şekillendirecek yeni çözüm modellerine ve sürdürülebilir iş birliklerine odaklanan bütüncül bir vizyon paylaşıldı. trex’in önümüzdeki 20 yıla yönelik yol haritası kapsamında; üretimde dijitalleşmenin yönü, veri temelli karar alma kültürü, yapay zekâ destekli süreçler ve ekosistem ekonomisinin yükselen rolü katılımcılarla buluşturuldu.

Program süresince Türkiye’de dijital dönüşümün mevcut durumu, sektörel kırılımlar ve yeni fırsat alanları ele alınırken, trexNC’nin temelini oluşturan İki Yönlü Akan İş Birliği Modeli detaylarıyla aktarıldı. Bu modelin; sadece çözüm sunan değil, birlikte üreten, birlikte gelişen ve birlikte değer yaratan bir ekosistem yapısını nasıl mümkün kıldığı örneklerle paylaşıldı.

Yenilikçi fikirlerin, ortak aklın ve somut iş birliklerinin öne çıktığı bu buluşma; trexNC ekosistemi içinde geliştirilecek yeni projeler için güçlü bir başlangıç noktası olurken, ekosistemin farklı bileşenlerinin trex’e duyduğu güven ve aktif katılımıyla uzun vadeli, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş birliği kültürünün temellerini attı.