Ziyaret süresince MEKAŞ Koordinatör Aşçıbaşı Sinan Özdemir tarafından menü planlama, malzeme kabul ve depolama, üretim akış süreçleri, gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları, HACCP standartları, ısı kontrolü ve porsiyonlama teknikleri gibi profesyonel mutfak yönetimine yönelik konularda detaylı bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler ayrıca işletmede kullanılan modern mutfak ekipmanlarını yakından inceleyerek, sektörde yaygın olarak kullanılan üretim teknolojileri hakkında uygulamalı gözlem gerçekleştirdi. Teknik gezi, öğrencilerin toplu yemek üretim sektörünü yerinde tanımalarına olanak sağlayarak mesleki farkındalıklarını artırdı; teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmelerine katkı sundu. Aşçılık Programı öğretim görevlileri Fatih Yıldırım ile Erdoğan Bozan, bu tür teknik gezilerin öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, MEKAŞ Yemek Sanayi yöneticilerine sağladıkları katkı ve misafirperverlikleri için teşekkür etti. MEKAŞ Yemek Genel Müdür Yardımcısı Esra Kuyu Öztürk ise, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandıran eğitim kurumlarıyla iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, “Gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı, sektöre bakış açılarını güçlendirmeyi ve onları gerçek üretim ortamlarıyla buluşturmayı kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üniversitelerle gerçekleştirilen bu tür iş birliklerinin artarak devam etmesini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.