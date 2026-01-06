Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Şafak Karabiber, yanlış kurulmuş olan elektrikli araç şarj istasyonlarını ‘sessiz tehlike’ olarak değerlendirirken, “Şarj cihazı almak kolay ama güvenli enerji altyapısı kurmak mühendislik ister. Bugün birçok kişi farkında olmadan aracını değil, evini şarj ediyor. Bu yüzden doğru altyapı, doğru denetim ve doğru mühendislik şart” dedi.

“Merdiven altı kurulumlar ciddi yangın riski yaratıyor”

Yapılan saha incelemelerine göre, Türkiye’deki şarj istasyonlarının yaklaşık yüzde 70’inde topraklama, sigorta koruması veya hat kesiti eksikliği bulunduğuna dikkat çeken Karabiber, sertifikasız ve ucuz ithal ürünlerin kısa sürede arızalandığını vurguladı. Bursa merkezli Limadem Elektrik olarak, Legand ve Orge markalarıyla iş birliği içinde TS EN 61851 standardına uygun şarj altyapı sistemleri kurulumu yaptıklarını belirten Karabiber, termal manyetik sigortalar, kaçak akım röleleri ve koruma modülleriyle donatılan sistemlerin, uluslararası güvenlik standartlarını eksiksiz karşıladığını söyledi.

“Güvenli Şarj Türkiye” kampanyasıyla farkındalık hedefleniyor

Enerji sektörü temsilcileri ve mühendislerin öncülüğünde başlatılan “Güvenli Şarj Türkiye” kampanyasıyla, site yönetimleri, sanayi bölgeleri ve bireysel kullanıcılar için ücretsiz tesisat uygunluk kontrolleri yapılacağını da dile getiren Karabiber, elektrikli araç şarj altyapısının güvenliği için yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiğini de belirtti. Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Şafak Karabiber açıklamasını, “Türkiye’de şarj istasyonu kurulumlarında bağımsız denetim mekanizması oluşturulmalı. Bu dönüşüm sadece araç sahiplerini değil, toplumun tamamını ilgilendiriyor. Güvenli enerji altyapısı, sürdürülebilir dönüşümün temelidir” diyerek tamamladı.