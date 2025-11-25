Sütaş, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için 2024 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren dokuzuncu “Sütaş Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı. Elektrik ihtiyacının yüzde 92’sini ineklerinin gübrelerinden ve organik atıklardan elde ettiği yenilenebilir enerji ile karşılayan Sütaş, döngüselliği ve sürdürülebilirliği esas alan “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli ile gıda sistemlerinin ve sektörün doğayla uyumlu, risklere karşı dirençli ve herkes için adil ve kapsayıcı olacak biçimde dönüştürülmesine öncülük ediyor. Sütaş; döngüselliği ve sürdürülebilirliği esas alan “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeliyle; “çevrenin sürdürülebilirliğine”, “bireylerin sağlığı ve mutluluğuna”, “toplumun gelişimi ve refahına” daha fazla katkıda bulunmak için yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını içeren dokuzuncu “Sütaş Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu”nu yayımladı.

“İklim krizi dünya gündeminde ilk sıradaki yerini korudu”

Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu’nu değerlendiren Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, dünyada küresel siyasi ve ekonomik belirsizliklerin arttığına, iklim krizi, dijital dönüşüm, döngüsel ekonomi, biyoçeşitlilik ve kapsayıcılık gibi konuların gündemde daha fazla yer aldığına işaret ederek, sürdürülebilirlikle ilgili şirketlerin iş yapış biçimlerini etkileyen önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: “2024 yılında en sıcak yıl rekoru tazelendi ve sanayi devrimi öncesine kıyasla ilk defa küresel sıcaklık artışı 1,5 derecenin üzerine çıktı. Bu krizle mücadele için yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin artırılmasının önemi bir kez daha anlaşıldı. Gıda sistemlerinde ve süt sektöründe biyolojik kaynakların sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi, kullanılması ve yeniden değerlendirilmesi ilkesine dayanan döngüsel biyoekonomi tartışmaları Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında ivme kazandı. Öte yandan, uzun yıllardır “İkiz Dönüşüm” olarak gündemde yer alan yeşil ve dijital dönüşüm, artık “Üçüz Dönüşüm” adıyla sosyal dönüşümle de bütünleşti. Sosyal boyut artık sadece etik bir sorumluluk olarak değil, toplumsal refah, yaşam kalitesi, kapsayıcılık ve adalet gibi en temel ilkeler boyutunda da sürdürülebilirliğin başarıyla hayata geçirilmesinde stratejik bir unsur olarak değerlendirilmeye başlandı.”

“Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu bir dönüşüme öncülük ediyoruz”

Yılmaz, Sütaş’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı ve faaliyetlerini, “Ne mutlu bizlere ki, ineklerimizin yediği yemlerden, sofralara ulaşan ürünlere kadar süt değer zincirinin bütününü entegre ettiğimiz “Çiftlikten Sofralara” iş modelimiz ile sektörümüzün ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir dönüşüme öncülük ediyoruz. Döngüselliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu model, hem toplumun gıda güvenliği ihtiyacını hem de tüketicilerimizin gıda güvenirliliği beklentilerini en iyi biçimde karşılamamıza olanak sağlıyor. Böylece bireylerin sağlığına ve mutluluğuna, toplumun gelişimine ve refahına ve çevrenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunabiliyoruz. Kuruluşumuzun 50. yılını kutladığımız 2025 yılı bizim için çok anlamlı, çok özel bir yıl. İş modelimiz, odaklanmanın getirdiği uzmanlığımız, gelişerek güçlenen kurumsal yapımız ve sütün iyiliğini, bereketini yayma tutkumuz, sürdürülebilirlik vizyonumuz için sağlam bir temel oluşturuyor, bize cesaret veriyor. Yarım asırlık yolculuğumuzda entegre bir sürdürülebilirlik modelini oluşturmanın gururunu yaşıyoruz” diye özetledi.

“Sürdürülebilirlik okulu kurmayı planlıyoruz”

Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi olarak 2024 yılında, sürdürülebilirlik konularında yaşanan değişim ve gelişmelere uyum için kurumsal yapıyı güçlendiren adımlar attıklarını da anlatan Duygu Yılmaz, “Sürdürülebilirlik anlayışımızın kurumsal kültürümüzde daha da benimsenmesini sağlamak amacıyla, sürdürülebilirlik eğitimlerimizi çeşitlendirip güçlendirdik. Eğitimlerimizin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasını öngörürken, önümüzdeki dönemde bir “Sürdürülebilirlik Okulu” kurarak çalışma arkadaşlarımızı uzmanlık alanlarına uygun eğitimlerle desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.