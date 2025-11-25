Perakende sektörünün mağaza ekipmanları, depo raf sistemleri ve teknolojik çözümler alanındaki lider markası ÜÇGE, 23 Ekim Perşembe günü Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, TPF Yönetimi ve PERDER temsilcilerini Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ana üretim tesisinde ağırladı. ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven ve Satış Pazarlama Başkan Yardımcısı Özgür Aras’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, perakende sektörünün bugünü ve geleceğine dair önemli değerlendirmeler yapıldı. Program, Esra Güven’in açılış konuşmasıyla başladı. Güven, ÜÇGE’nin sektöre değer katan yenilikçi vizyonundan ve sürdürülebilir üretim anlayışından bahsederek, “Geleceğe kök saldığımız bu yolculukta, yerli üretimin ve güçlü iş birliklerinin önemine inanıyoruz” dedi. Açılış konuşmasının ardından Kurumsal İletişim Müdürü Hilal Kalenderoğlu, ÜÇGE’nin çevre ve toplumsal fayda odaklı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürüttüğü “Geleceğe Kök Salıyoruz” projesini ve Bursa’da hayat bulan 10.000 fidanlık hatıra ormanı çalışmasını anlatarak proje filmini paylaştı. Toplantı oturumunda söz alan TPF Başkanı Ömer Düzgün, yerel zincirlerin sektördeki konumuna, tedarikçi iş birliklerinin önemine ve sektörün geleceğinde sürdürülebilir üretimin taşıdığı role değindi. Düzgün, “ÜÇGE gibi yerli üretim gücünü inovasyonla birleştiren markalar, perakendenin dönüşümüne ilham veriyor.” ifadelerini kullandı. Sunumların ardından katılımcılar, ÜÇGE’nin üretim tesisini gezerek ileri teknoloji makine parkurunu ve REVEGO iECO çevreci teknolojisini incelediler. TPF Yönetimi ve PERDER temsilcileri, ÜÇGE’nin perakende sektörüne sunduğu inovatif çözümleri büyük bir ilgiyle izleyerek beğenilerini ifade ettiler. Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğraflarıyla günü taçlandıran katılımcılar, hem dostluk hem de iş birliği ruhunu güçlendiren verimli bir buluşmayı geride bıraktı. TPF Başkanı Ömer Düzgün, ev sahipliği ve güçlü sunum organizasyonu için ÜÇGE’ye teşekkür ederken; ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven, “Yerel zincirlerin büyümesi, Türkiye ekonomisinin geleceği için stratejik bir değer taşıyor. ÜÇGE olarak bilgi, teknoloji ve üretim gücümüzle sektörümüzün her zaman güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.” sözleriyle ziyareti noktaladı.