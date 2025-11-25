BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, üniversite-özel sektör işbirliğin önemine vurgu yaparak; “Bursa Uludağ Üniversitesi, araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğu ile sanayiyle güçlü ilişkiler kurmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak görmektedir. Akademik kadromuzun yetkinliği ve fakültelerimizin imkânlarıyla, UEDAŞ’ın gündemindeki konulara katkı sağlayabilecek çalışmalar geliştirmeye hazırız. İşbirliği çerçevesinde ortaya çıkacak projelerin geleceğe yönelik önemli fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

“Bölgemize katkı sağlayacak”

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu ise şirketin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme önceliklerine dikkat çekti. Gençoğlu; “Bursa Uludağ Üniversitesi ile kurduğumuz bu temasları, vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Şebeke güçlendirme, kayıpların azaltılması ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda üniversitenin bilgi birikimiyle işbirliği yapmayı değerli buluyoruz. Bu tür birlikteliklerin bölgemize katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.