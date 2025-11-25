Gera Crane, 2025 yılı içerisinde Çimtaş’a üç adet 20 tonluk, Nuri Körüstan Makine Metal’e ise bir adet 50 tonluk transfer aracı teslim etti. Çimtaş fabrikalarında kullanılan araçlar; boruların üretim hatları arasında taşınmasında, imalat tesisi ile boya fabrikası arasındaki geçişlerde aktif rol üstleniyor. Nuri Körüstan Makine Metal’in aldığı 50 tonluk model ise kesim hattından çıkan plakaların taşınmasında ve makine gövdelerinin fabrikalar arası transferinde yüksek verimlilik sağlıyor. Gera Crane’in Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK destekli proje kapsamında üretilen yeni modeller, fabrika içi ağır yük transferinde önemli avantajlar sunuyor. Yeni nesil HTV’lerde, tablanın altındaki hidrolik piston sistemi, yükün yalnızca taşınmasını değil, gerektiğinde kaldırılmasını da sağlıyor. Eğim tırmanma kabiliyeti artırıldı. 4 tekerde bağımsız yönlendirme sistemi, dar alanlarda maksimum manevra imkânı veriyor. Uzaktan kumandalı yapı ve 8 saatlik çalışma süresi, üretim hatlarında kesintisiz operasyon imkânı sunuyor.

Geniş ürün yelpazesi ile çözümler sunuyor

Temelleri 1975 yılında kurulan Ertuğrul Körüstan Makine’ye dayanan Gera Crane, yerli üretim gücüyle Türkiye’nin dört bir yanına vinç ve taşıma çözümleri sunuyor. Firma 250 kilogramdan 125 tona kadar tüm ağırlıklara uygun vinç üretimi gerçekleştiriyor. Ürün gamı ise, gezer köprülü vinçler, portal vinçler, pergel vinçler, zincirli vinçler, taşıma arabaları, proses vinçleri, elektromanyetik kaldırma ekipmanları ve yük tutuculardan oluşuyor.

“Sanayinin yükünü hafifletiyoruz”

Gera Crane Genel Müdürü Ufuk Balun, HTV markası adıyla sundukları transfer araçlarının fabrikaların taşımacılık süreçlerini büyük ölçüde rahatlatan bir yapıda olduğunu belirtti. Balun, “Özel olarak tasarladığımız transfer araçlarımız, istenilen tonaj ve uzunlukta üretilebiliyor. Bağımsız dönüş kabiliyetine sahip dört teker sistemi sayesinde en dar alanlarda bile ağır yükler kolayca taşınabiliyor. Boyut, yük kapasitesi, akü performansı ve tabla tipini sanayinin ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliyoruz” dedi.