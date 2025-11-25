BUSİAD'ın düzenlediği 15. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yoğun katılımla gerçekleştirildi. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, konuşmasına, Kızılderililere ait olan, “O kadar hızlı gittik ki, ruhumuz geride kaldı. Biraz soluklanalım, ruhumuz bize yetişsin” atasözüyle başladı. Küçükkayalar, son yıllarda iş dünyasının gündemini belirleyen değişim, dönüşüm, dijitalleşme, yapay zekâ, sürdürülebilirlik gibi kavramların ilerlemeyi hedeflediğini ancak hızlı dönüşümün temelleri, değerleri, insan odağını ve işin özündeki “neden”leri gözden kaçırdığına dikkat çekmek için “Fabrika Ayarlarına Dönmek”, temasını benimsediklerini kaydetti. “Bir durup ruhumuzun bize yetişmesine olanak tanımalıyız” diyen Küçükkayalar, son 4 yıl içinde Bursa, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm adına yaptıkları çalışmaları aktardı.

“Mutsuzluk pandemisi yaşıyoruz”

BUSİAD'ın düzenlediği 15. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu’nda konuşan Prof. Dr. Acar Baltaş, mutsuzluk pandemisi yaşadığımızı söyledi. Baltaş, sahip olduklarımızın farkına varmamız gerektiğini geçen yıllarda yaşayanlardan daha şanslı olduğumuzu kaydetti. Prof. Dr. Baltaş, şöyle devam etti: “Bir mutsuzluk pandemisi yaşıyoruz. Bunun birinci nedeni mutsuz insanlarla yaşamak, ikincisi, beklentilerle gerçeklerin uçurumu, üçüncüsü kıyas, sonra hayatı gereğinden fazla karmaşıklaştırmak, geçmişe fazla takılmak ve son olarak kendini fazla önemsemek.” Çok büyük bir değişim yaşadığının bir gerçek olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Baltaş, böyle dönemlerde öngörülemeyen koşulların öngörülebilir olduğunu da kaydetti. Konuşmasında bilgelik zekasına da önemli bir yer veren Prof. Dr. Baltaş, karmaşık sorunların bilgelik zekasıyla çözülebileceğini; bunun da daha çok kitap okuyarak, sanatla ilgilenerek, kendi dışımızdaki insanlara yardım ederek, kendi dışımızdaki insanları dinleyerek elde edilebileceğini söyledi.

“Amaç da konuşmak gerekir”

Stratejik Danışman ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üniversitesi Öğretim Görevlisi İdil Türkmenoğlu ise “Sayı konuşmak yetmez amaç da konuşmak gerekir” derken “Yeni dönemde insanı yeniden hatırlamak demek, şirketle anlam bütünlüğü sağlayan insanla çalışmak demek” ifadesini kullandı. Türkmenoğlu, “Kurumsallaşmaya çalışırken insanı nerede unuttuk” derken, “Şirkette bir ceza kanunu yazmak yerine nasıl çalışmak istiyoruz anayasası yazmak” gerektiğini de kaydetti.

“Türkiye’nin fabrika ayarlarından biri, belirsizlik”

Uludağ İçecek Türk A.Ş. CEO’su Levent Kömür de, yenilikçilik ve yaratıcılık için mizah ve bilimin gerektiğini kaydederken, Türkiye’nin fabrika ayarlarından birinin belirsizlik olduğunu kaydetti. Belirsizlik adaletsizlikten doğar diyen Kömür, “O nedenle belirsizlik kötüdür” dedi. Kömür, “Bizim yetiştiğimiz zeka ve çalışkanlık döneminde, ne bildiğimiz önemliydi. Şimdi bilgi daha az önemli hale geldi. Ne bildiğimiz değil, insanları nasıl hissettirdiğimiz önemli. Bilgiden duyguya, bilmekten öğrenmeye yönelmemiz gerekir” diye konuştu.