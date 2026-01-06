UİB’in Aralık ayındaki 3,8 milyar dolarlık ihracatı ile birlikte 2025 yılının 12 aylık dönemine ilişkin ihracat tutarı da yüzde 12,1’lik artışla 43 milyar 288 milyon 486 bin dolara ulaştı. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “2025 yılında küresel çapta yaşanan tüm zorluklara rağmen üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın dirençli ve fedakarca çalışmaları ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 2. Birliği olma özelliğini sürdürmüştür. Ayrıca UİB’in, Türkiye’nin genel ihracatı içindeki payı da yüzde 18,2 olmuştur. Başarılarla dolu yolculuğumuzda her zaman yanımızda olan değerli üretici ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

OİB'in ihracatı Aralık ayında 3 milyar 311 milyon dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Aralık ayında yüzde 6,54 oranında artarak 3 milyar 311 milyon 924 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2025 yılının 12 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 13,8’lik artışla 36 milyar 781 milyon 73 bin dolara ulaştı.

UTİB'in ihracatı Aralık ayında 105 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Aralık ayında yüzde 9,54’lük artışla 104 milyon 926 bin dolar ihracata imza attı. UTİB’in 2025 yılının 12 aylık ihracatı ise 1 milyar 222 milyon 55 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten Aralık ayında 52 milyon dolar ihracat

Aralık ayı ihracatı 52 milyon 289 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), 12 aylık ihracatı toplamı ise 847 milyon 174 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı Aralık ayında 22 milyon dolar

Aralık ayında 21 milyon 899 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın 12 aylık dönemindeki ihracatı ise 290 milyon 745 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

UYMSİB'ten Aralık Ayında 15 milyon dolarlık ihracat

Aralık ayında yüzde 19,33’lük artışla 15 milyon 111 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 2025 yılı ihracat toplamı 189 milyon 37 bin dolarlık dış satışa imza attı.